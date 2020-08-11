Цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка стабилизировались

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 3 по 9 августа цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны стабилизировались.

Спрос на пикшу на Северо-Западе вызвал незначительный рост стоимости этого вида рыбы (+4,0%; -26,1%). Из-за поставок свежей продукции в Мурманск и Санкт-Петербург продолжали дешеветь сельдь атлантическая (-1,6%; -17,3%) и скумбрия (-2,6%; -18,8%). Цены на другие виды мороженой рыбы оставались стабильными.

Незначительно снижались розничные цены. В период с 28 июля по 3 августа 2020 года средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную понизился на 0,1%. По сравнению с началом года цены остаются ниже на 0,2%.

Объём экспорта рыбы и морепродуктов в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 4,2%, но его стоимость понизилась на 6,3%. Средние контрактные цены по мороженой рыбе стали меньше на 8,4%.

Объём импорта снизился на 11,7%, его стоимость – на 7,4%. Средние контрактные цены импорта на охлаждённую рыбу и филе уменьшились на 8,3% и 9,7 %. В то же время цены на рыбу мороженую выросли на 8,5%.