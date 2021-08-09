Как сообщает пресс-служба Росрыболовства со 2 по 8 августа текущего года цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны демонстрировали тенденцию к снижению.

На Северо-Западе продолжалось удешевление скумбрии атлантической, цена снизилась на 9,7% — до 140 рублей за кг. Стоимость остальных видов мороженой рыбы не изменились: пикша – 140 рублей за кг, сельдь – 102 рубля за кг, треска – 210 рублей за кг.

В период с 27 июля по 2 августа средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную понизился на 0,08%