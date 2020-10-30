Цены на нефть дают надежду на укрепление рубля

Мировые цены на нефть в пятницу утром поднимаются в рамках коррекции после того, как два дня подряд котировки падали, рынки продолжают следить за ситуацией вокруг пандемии и возможности новых локдаунов, свидетельствуют данные торгов. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,3% — до 36,28 доллара за баррель.

Последние две торговые сессии нефтяные котировки демонстрировали падение, потеряв за это время в пределах 8-9%, цены на Brent и WTI достигли минимумов с мая-июня. Опасения вокруг ситуации с коронавирусом повлияли на ожидания по восстановлению мировой экономики, что отражается и на прогнозах по нефтяному спросу.

Многие страны, особенно в Европе, в последние дни фиксировали рекордное или близкое к рекордному число новых случаев заражения коронавирусом, что усилило опасения второй волны заражений. Ранее Франция ввела режим самоизоляции, Германия — ограниченный карантин.

Сдерживающими факторами для нефти остаются не только ожидания слабого спроса из-за пандемии и связанного с ней карантина, но и прогноз по добыче нефти странами ОПЕК+. Согласно условиям сделки ОПЕК+, со следующего года страны-участницы нарастят добычу нефти, и в итоге снижение добычи должно составлять уже 5,8 миллиона баррелей в сутки до конца апреля 2022 года против снижения на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца текущего года, где базой отсчета взят октябрь 2018 года.

«Мы считаем крайне маловероятным, что добыча нефти начнёт подниматься с января. Вместо этого странам ОПЕК и её союзникам (ОПЕК+) в самом деле потребуется сокращать добычу и дальше, учитывая слабые ожидания по спросу», цитирует агентство «Рейтер» мнение аналитиков «Commerzbank».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 79,2614 рубля. По отношению к последней сделке 29 октября доллар подорожал на 38,64 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 39,15 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке увеличился почти на 53 копейки и составил 92,5295 рубля. Тем временем к официальному курсу евро снизился на 7,10 копейки.