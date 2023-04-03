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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.23 10:30

Цены на нефть демонстрируют подъём, курс доллара растёт по отношению к другим основным мировым валютам

Цены на нефть демонстрируют активный подъём утром в понедельник после того, как ряд стран альянса ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном сокращении добычи.

Как пишет finmarket.ru, вчера вечером 8 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном снижении нефтедобычи с мая до конца года. Заявление было сделало в преддверии сегодняшнего заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

По подсчётам «Интерфакса», общее снижении нефтедобычи составит примерно 1,657 млн б/с, из них по 500 тысяч б/с придётся на лидеров сделки - Россию и Саудовскую Аравию. Из стран не-ОПЕК собираются снизить добычу Казахстан - на 78 тысяч б/с, Оман - на 40 тысяч б/с. Из числа стран, входящих в ОПЕК, добычу снижают ОАЭ - на 144 тысячи б/с, Кувейт - на 128 тысяч б/с, Ирак - на 211 тысяч б/с, Алжир - на 48 тысяч б/с, Габон - на 8 тысяч б/с.

«Производители явно недовольны недавним падением (цен на нефть. – Ред.), которое было скорее спекулятивным, чем вызванным фундаментальными факторами. Скорее всего, им удастся вернуть котировки на уровень выше $80 за баррель, плюс они пытаются превентивно реагировать на меньшее, чем ожидалось, увеличение глобального спроса на нефть в ближайшие месяцы», - отметил аналитики «Saxo Bank» Оле Хансен в интервью «MarketWatch».

«Министр нефти Саудовской Аравии любит застать рынок врасплох, особенно когда это может навредить спекулянтам, играющим на понижение», - добавил он.

По данным Московской биржи, сегодня доллар США начал торги снижением, рубль - ростом под влиянием котировок нефти и преобладающего оптимизма на фондовых площадках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,52 рубля (-7,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 19,67 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 77,5996 рубля. По отношению к последней сделке 31 марта доллар прибавил всего 0,21 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» упал на 40,95 копейки и составил 83,8005 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 27,63 копейки, евро подешевел на 31,11 копейки.

Курс доллара растёт по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, поскольку инвесторы ждут, что Федеральной резервной системе (ФРС) США предстоит дольше бороться с инфляцией из-за высоких цен на нефть, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

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