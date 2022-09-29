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Мурманская область. Арктика (16+)29.09.22 10:30

Цены на нефть демонстрируют умеренное снижение, а доллар растёт к большинству валют

Цены на нефть демонстрируют умеренное снижение утром в четверг после резкого подъёма по итогам торгов в среду, вызванного опасениями сокращения добычи в США из-за приближающегося урагана «Иэн».

Ураган 4-й категории «Иэн» достиг юго-восточного побережья американского штата Флорида. Максимальная скорость ветра в эпицентре - 150 миль в час (240 км/ч), свыше 2 млн жителей штата остаются без света, во многих поселениях введён комендантский час, пишет «NBC News».

Как сообщает finmarket.ru, в Мексиканском заливе приостановили работу нефтедобывающие мощности объёмом около 190 тысяч баррелей в сутки, что составляет порядка 11% всей добычи в регионе, согласно официальным данным.

Дополнительную поддержку рынку оказал опубликованный накануне отчёт Минэнерго США. По данным ведомства, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 215 тысяч баррелей, тогда как аналитики в среднем ждали роста запасов на 2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 2,42 млн баррелей, дистиллятов - на 2,89 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 500 тысяч и 600 тысяч баррелей соответственно.

Тем временем внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.

А в это время доллар растёт к большинству валют, но перешёл к незначительному снижению относительно юаня. Курс фунта стерлингов снова падает в паре с долларом из-за возобновившихся опасений по поводу дефицита британского бюджета на фоне объявленного снижения налогов.

Накануне британская валюта выросла после заявлений Банка Англии о намерении начать покупку долгосрочных государственных облигаций в неограниченном объёме для стабилизации рынка, однако подъём оказался недолгим.

Ранее на этой неделе фунт обновлял исторический минимум к доллару, а его падение с начала месяца может оказаться рекордным с июня 2016 года, когда британцы проголосовали за выход из Евросоюза.

Тем временем китайский юань растёт к доллару впервые за девять сессий. Доллар понизился к курсу юаня, торги которым проходят на территории материкового Китая, на 0,05% - до 7,1969/$1 по сравнению с 7,2005/$1 на закрытие предыдущей сессии.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) накануне вечером обнародовал заявление, в котором предупредил спекулянтов, что они точно потеряют деньги в долгосрочной перспективе на ставках на ослабление юаня, и призвал ключевых игроков рынка «защитить авторитет справочного курса».

Курс юаня на материке упал примерно на 4% с начала месяца, а в среду он обновил минимум с 2008 года. Тем временем офшорный юань, торги которым проходят в Гонконге, опускался до самой низкой отметки с момента введения системы раздельных торгов в 2010 году.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов четверга снижается. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.04 мск повышается на 18 копеек, до 57,72 рубля, евро — на 26 копеек, до 55,73 рубля, юаня — растёт на 1 копейку, до 8,03 рубля.

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