Цены на нефть демонстрируют умеренный подъём, курс рубля укрепляется

Сегодня утром нефтяные котировки демонстрируют умеренный подъём после активного роста накануне. Как пишет finmarket.ru, ранее на этой неделе цена WTI падала более чем на 20% с последнего пика, что соответствует техническому определению «медвежьего» тренда.

Участники рынка продолжают оценивать опубликованные накануне данные о запасах топлива в США. Как стало известно из отчёта Минэнерго, коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе увеличились на 8,23 млн баррелей, максимальными темпами за восемь недель. Тем временем резервы бензина снизились на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,27 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,55 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,05 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

«Скачок импорта и падение экспорта нефти в сочетании со снижением загруженности нефтеперерабатывающих мощностей вызвала существенный рост запасов нефти на прошлой неделе», - отметил аналитик «Kpler» Мэтт Смит, добавив, что высвобождение нефти из стратегических резервов составило 5,9 млн баррелей.

Как сообщает Московская биржа, рубль в пятницу утром продолжает расти второй день подряд: доллар торгуется около 61,7 рубля, евро — около 63 рублей. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.04 мск снижался на 26 копеек, до 61,69 рубля, евро — на 57 копеек, до 63,03 рубля.