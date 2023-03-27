Цены на нефть демонстрируют умеренный рост, рубль стабилен к бивалютной корзине

Цены на нефть демонстрируют умеренный рост утром в понедельник после активного подъёма по итогам прошлой недели и снижения в пятницу.

«Цены на нефть, во многом ставшие жертвой волатильности на мировых рынках, сумели восстановиться в краткосрочной перспективе, хотя Brent всё ещё стоит на 10% меньше, чем в начале года, - отметила аналитик сырьевого сектора в «Commerzbank» Барбара Ламбрехт. - С одной стороны, это связано с по-прежнему высокими рисками, а с другой - с неожиданно высоким уровнем предложения».

Как пишет finmarket.ru, Стивен Иннес из «SPI Asset Management» указал на хорошие показатели по китайской экономике и спрогнозировал, что на нефтяном рынке может проявиться небольшой дефицит к середине года.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 4 единицы и составило 593, сообщила нефтесервисная компания «Baker Hughes». Неделей ранее показатель падал до минимума за девять месяцев.

По данным Московской биржи, доллар США умеренно снижался на старте торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 76,8325 рубля (-24,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжил слабое снижение, евро незначительно растёт.

Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне подготовки экспортёров к единому дню уплаты налогов, который приходится на 28 марта.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 77,1017 рубля. По отношению к последней сделке 24 марта доллар подешевел на 7,33 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 13,32 копейки и составил 82,8457 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась на 55,38 копейки, евро - на 45,34 копейки.