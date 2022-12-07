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Мурманская область. Арктика (16+)07.12.22 10:30

Цены на нефть двинулись вверх, но рубль продолжает падение

Цены на нефть слабо поднимаются в среду после падения накануне на усиливающихся опасениях спада в мировой экономике и, соответственно, снижения спроса на нефть в 2023 году.

Как пишет finmarket.ru, за последние три сессии как Brent, так и WTI потеряли в цене более 9%, несмотря на смягчение карантинных ограничений в Китае и вступление в силу европейского эмбарго на поставки российской нефти, а также инициативы по введению потолка цен на нефть из РФ.

«Страх рецессии охватил рынок в связи с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики мировыми центробанками», - отмечает управляющий директор брокерской компании «Vanir Global Markets Pte» в Сингапуре Джеймс Уистлер, слова которого приводит агентство «Bloomberg». «Мы также видим отток ликвидности с рынка, поскольку трейдеры закрывают часть позиций в конце крайне волатильного года», - говорит эксперт.

По данным Московской биржи, рубль на открытии торгов среды слабеет к доллару, юаню и евро: доллар до 63,26 рубля, юань — 9,02 рубля, евро — 66,14 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.06 мск растёт на 17 копеек — до 63,26 рубля, юаня — на 5,7 копейки, до 9,02 рубля, евро — на 14 копеек, до 66,14 рубля.

Доллар США слабо растет в паре с евро и фунтом стерлингов, уверенно укрепляется к иене. Поддержку американской валюте продолжает оказывать общее снижение аппетита к риску на мировых рынках в связи с растущими опасениями рецессии как в США, так и во всем мире.

Инфляция истощит финансовые запасы американцев и может привести к рецессии примерно в середине следующего года, заявил во вторник глава банка «JPMorgan Chase & Co.» Джейми Даймон. Его коллега из «Goldman Sachs Group» Дэвид Соломон также ожидает рецессии в Штатах в ближайшие месяцы в связи с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Он оценивает в 35% вероятность того, что Федрезерв сможет добиться существенного замедления инфляции в США, не спровоцировав рецессии в экономике.

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