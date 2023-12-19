«А+»: Мурманская область в числе лидеров федерального рейтинга энергоэффективностиКольская АЭС установила новый абсолютный рекорд, досрочно выполнив план ФАС по выработке электроэнергии в объёме 10,2 млрд кВтч
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.12.23 10:30

Цены на нефть движутся слабо и разнонаправленно, рубль находится под влиянием разнонаправленных факторов

Цены на нефть движутся слабо и разнонаправленно утром во вторник после активного роста по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, рост цен на нефть спровоцировали атаки йеменских хуситов на суда, следующие через Красное море. В результате крупнейшие морские перевозчики начали перенаправлять свои танкеры и контейнеровозы по другим маршрутам, а «BP plc» приостановила все перевозки нефти через регион.

По данным Московской биржи, доллар был стабилен на старте торгов во вторник, рубль не менялся под влиянием разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,0725 рубля (+1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 34,37 копейки ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,1698 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подрос на 11,23 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 15,79 копейки и составил 98,6004 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 26,64 копейки, евро - на 15,74 копейки.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рекрутинг 2023: тренды и перспективы
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
Комментарий к новости:Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
Евгений Викторович
15.12.23 18:28
Мечтателям, называющим такой размер МРОТ, надо сразу же говорить о повышенном размере платы за ЖКУ и цены на куриные яйца. И все останутся при своих интересах: мы уже были в период перестройки милли
Комментарий к новости:Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц
Шумкин Владимир
15.12.23 14:39
Уважаемая редакция, буду очень признателен, если пришлёте (при наличии) полную запись экскурсионного выступления Павла Иванова во время конференции 14.12.2023 в МОКМ. *** Наши журналисты не работали
Комментарий к новости:В Мурманске стартовала пятая научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель наказать сотрудника за опоздание на работу из-за непогоды
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Происхождение: пять элементов человеческой цивилизации». Документальный фильм, серия 2 (6+)
-PRO Деньги (16+)В регионах СЗФО за три года выросло число работников, которые получают годовую премию-PRO Валюту (16+)Цены на нефть движутся слабо и разнонаправленно, рубль находится под влиянием разнонаправленных факторов-PRO Энергетику (18+)«А+»: Мурманская область в числе лидеров федерального рейтинга энергоэффективности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Платить пособие по безработице будут по-новому, но отказ от подходящей работы предусматривает санкции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика