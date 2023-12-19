Цены на нефть движутся слабо и разнонаправленно, рубль находится под влиянием разнонаправленных факторов

Цены на нефть движутся слабо и разнонаправленно утром во вторник после активного роста по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, рост цен на нефть спровоцировали атаки йеменских хуситов на суда, следующие через Красное море. В результате крупнейшие морские перевозчики начали перенаправлять свои танкеры и контейнеровозы по другим маршрутам, а «BP plc» приостановила все перевозки нефти через регион.

По данным Московской биржи, доллар был стабилен на старте торгов во вторник, рубль не менялся под влиянием разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,0725 рубля (+1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 34,37 копейки ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,1698 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подрос на 11,23 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 15,79 копейки и составил 98,6004 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 26,64 копейки, евро - на 15,74 копейки.