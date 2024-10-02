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Мурманская область. Арктика (16+)02.10.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют активный подъём, курс доллара США практически не меняется в паре с евро

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют активный подъём утром в среду после существенного роста накануне, вызванного ракетной атакой Ирана против Израиля.

Как сообщает finmarket.ru, накануне Иран запустил большое количество ракет по Израилю. В ЦАХАЛ оценили их число примерно в 180. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным. «The Washington Post» со ссылкой на арабские официальные лица сообщила, что Израиль ещё в апреле дал понять, что в случае новых атак его армия нанесет ответные удары по иранским ядерным или нефтяным объектам.

Иран добывает примерно 3,2 млн баррелей нефти в сутки и экспортирует примерно половину этого объёма, отметил замдиректора по исследованиям в «CFRA Research» Стюарт Гликман.

«Если Израиль выведет из строя часть этих мощностей, рынку придётся адаптироваться к сокращению свободных мощностей в регионе», - сказал он, добавив, что в худшем сценарии мировой рынок лишится всего этого объёма.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов нефти на 2,1 млн баррелей, согласно опросу «Trading Economics».

Курс доллара США практически не меняется в паре с евро, при этом демонстрирует слабый подъём к фунту и иене. Поддержку доллару оказывает повышенный спрос на защитные активы после ночной ракетной атаки Ирана по территории Израиля.

Трейдеры ждут отчёта о состоянии рынка труда США в сентябре, который будет опубликован позднее на этой неделе. Аналитики ожидают сохранения безработицы на августовском уровне в 4,2% и роста числа рабочих мест на 140 тыс.

Рёсей Акадзава, недавно назначенный министром экономического восстановления Японии, накануне призвал Банк Японии к осторожному подходу к повышению процентных ставок, поскольку процесс полного выхода из периода дефляции занимает длительное время.

Тем временем в среду стало известно, что индекс потребительского доверия в Японии в сентябре вырос до 36,9 пункта с августовских 36,7 пункта, достигнув максимума с апреля.

Пара евро/доллар по данным на 9.31 мск торгуется на уровне $1,1067 по сравнению с $1,1068 на закрытие сессии во вторник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,91/96,16 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 51 копейку, средний курс продажи вырос на 84 копейки. Лучшие курсы покупки составили 92,6-92,5 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 93,6-93,7 рубля за доллар.

Китайский юань чуть понижается на Московской бирже утром в среду, рубль повышается на фоне активно дорожающей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,2775 рубля (-0,55 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,16 копейки выше уровня действующего официального курса.

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