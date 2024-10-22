Цены на нефть эталонных марок и курс американского доллара снижаются

Сегодня цены на нефть эталонных марок снижаются с утра после существенного подъёма днём ранее.

Как сообщает finmarket.ru, подъём цен на нефть в понедельник произошёл после того, как Народный банк Китая снизил процентные ставки «больше, чем ожидалось, в рамках серии мер экономического стимулирования», заявил старший рыночный аналитик «XS.com» Самер Хасн. По его словам, это «поддерживает перспективы роста спроса на нефть», сообщает «MarketWatch».

Однако опасения по поводу объёмов спроса со стороны КНР, крупнейшего импортера нефти в мире, сохраняются, и трейдеры ждут более явных признаков улучшения ситуации в экономике страны, отмечает «Trading Economics».

Также участников торгов беспокоит возможное возникновение переизбытка нефти на глобальном рынке после восстановления добычи странами ОПЕК+ в декабре.

В ходе сегодняшних торгов курс американского доллара слабо снижается к основным мировым валютам.

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил поздно вечером в понедельник, что он ожидает «более умеренного понижения» процентных ставок в течение ближайшего времени. Однако он подчеркнул, что темпы и размер будущих сокращений будут в значительной степени зависеть от поступающих данных.

Глава ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид подчеркнул необходимость взвешенного подхода к денежно-кредитной политике и предпочитает «избегать чрезмерных движений».

«Постепенное снижение ставок даст время для наблюдения за реакцией экономики на наши корректировки и даст нам возможность оценить, на каком уровне процентные ставки не ограничивают и не стимулируют экономику», - пояснил Шмид.

По состоянию на 9.40 мск за евро давали $1,0827 по сравнению с $1,0815 по итогам прошлой сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,66/97,36 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 102 копейки, средний курс продажи упал на 75 копеек. Лучшие курсы покупки составили 95,1-95 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 96,5-96,6 рубля за доллар.

Китайский юань повышается на Московской бирже утром во вторник, рубль дешевеет на фоне небольшой негативной динамики на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5335 рубля (+3,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,02 копейки выше уровня действующего официального курса.