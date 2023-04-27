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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.23 10:30

Цены на нефть эталонных марок корректируются, курс доллара показывает слабую разнонаправленную динамику к основным валютам

Цены на нефть эталонных марок корректируются сегодня вверх после сильного падения в предыдущие дни.

Как сообщает finmarket.ru, снижение обусловлено опасениями относительно возможности рецессии в экономике США и сокращения спроса на топливо вследствие этого, пишет «Trading Economics». Кроме того, ситуация в банковском секторе страны остаётся напряженной, что также оказывает негативное влияние на настроения трейдеров.

Между тем поддержку рынку оказали данные о сокращении резервов топлива в США.

Запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 5,05 млн баррелей - до 460,91 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства энергетики. Эксперты ожидали снижения на 1,5 млн баррелей.

Резервы бензина сократились на 2,41 млн баррелей, дистиллятов - на 577 тысяч баррелей. Средний прогноз аналитиков предполагал уменьшение соответственно на 1,5 млн баррелей и на 1,08 млн баррелей.

По данным Московской биржи: доллар США начал торги небольшим ростом, По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,77 рубля (+15,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар слегка усилил рост, евро также умеренно дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 81,8188 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар повысился на 20,13 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 18,20 копейки и составил 90,4420 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 19,14 копейки, евро - на 29,84 копейки.

Курс доллара в четверг утром показывает слабую разнонаправленную динамику к евро и иене, пока инвесторы ожидают выход статистики по ВВП США, свидетельствуют данные торгов.

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