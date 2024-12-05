Цены на нефть эталонных марок меняются слабо, доллар США снижается к основным мировым валютам

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, трейдеры оценивают данные о запасах топлива в США и ждут результатов встречи ОПЕК+.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 5,07 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,36 млн баррелей, дистиллятов - на 3,38 млн баррелей. Как отмечает finmarket.ru, аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1,41 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,04 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 424 тысячи баррелей.

В четверг в центре внимания рынка будет встреча министров ОПЕК+, которая пройдёт в онлайн-формате. Трейдеры надеются, что группа продлит действующие ограничения на добычу нефти до конца первого квартала. «Продление ограничений ожидается, однако главное влияние на рынок окажут риторика и прогнозы по итогам встречи», - отметил старший аналитик «Kpler» Мэтт Смит.

Доллар США умеренно снижается к евро и фунту, активно дешевеет к иене. Инвесторы ждут данных по американскому рынку труда и оценивают заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Пауэлл, выступая на мероприятии в Нью-Йорке, заявил, что экономика США остается сильной, и руководство ФРС не будет торопиться со снижением процентных ставок. «Риски ослабления рынка труда, кажется, стали меньше, рост экономики определенно сильнее, чем мы ожидали, а инфляция немного выше. Хорошая новость в том, что мы можем позволить себе быть чуть более осторожными, пытаясь найти нейтральный уровень ставки», - сказал Пауэлл.

Последнее в этом году заседание Федрезерва состоится 17-18 декабря. С начала года регулятор снизил ставку дважды, в общей сложности на 75 базисных пунктов (б.п.).

Внимание рынка на этой неделе направлено на ноябрьский отчёт о безработице в Штатах, который выйдет в пятницу. Эксперты полагают, что он укажет на рост безработицы в США до 4,2% с октябрьских 4,1%, а также на рост числа рабочих мест в стране на 200 тысяч.

Корейская вона дешевеет. Как стало известно в четверг из окончательных данных центробанка, ВВП Южной Кореи в третьем квартале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом выражении экономика страны выросла на 1,5%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными.

Между тем лидер правящей в стране партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун осудил действия президента Юн Сок Ёля по введению военного положения и призвал его покинуть партию. При этом он заявил, что приложит усилия, чтобы заблокировать принятие законопроекта об импичменте президента. Оппозиция намерена провести голосование по предложению об импичменте в субботу, 7 декабря.

Евро по данным на 9.17 мск вырос к доллару на 0,12% - до $1,0524 по сравнению с $1,0511 на закрытие торгов в среду.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,09/106,3 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 151 копейку, средний курс продажи упал на 38 копеек. Лучшие курсы покупки составили 102,6-102,5 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 103,4-103,5 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль корректируется вниз после сильного роста по итогам предыдущих торгов. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,367 рубля (+3,55 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,05 копейки выше уровня действующего официального курса.