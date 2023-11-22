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Мурманская область. Арктика (16+)22.11.23 10:30

Цены на нефть эталонных марок меняются слабо, рубль стабилен под влиянием разнонаправленных факторов

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в среду.

Как сообщает finmarket.ru, участники рынка ждут встречи ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных. Ранее «Financial Times» написала со ссылкой на источники, что на ней может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства топлива.

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах подскочили почти на 9,1 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в 18.30 мск в среду.

Активность торгов на рынке нефти в конце недели, скорее всего, будет сниженной из-за празднования Дня благодарения в США.

По данным Московской биржи, доллар США практически не менялся на старте торгов в среду, рубль стабилен под влиянием разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 87,8725 рубля (+0,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 0,24 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар незначительно усилил рост, евро дешевеет.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 87,92 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подрос на 5,25 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 18,74 копейки и составил 95,9951 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 4,99 копейки, евро снизился на 26,1 копейки.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США растёт к большинству основных мировых валют утром в среду, инвесторы оценивают протокол заседания Федеральной резервной системы.

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