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Мурманская область. Арктика (16+)29.11.23 10:30

Цены на нефть эталонных марок меняются слабо, рубль умеренно повышался в рамках коррекции

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в среду, инвесторы ждут встречи министров стран ОПЕК+.

Как пишет finmarket.ru, дальнейшее направление движения цен на нефть во многом зависит от того, сможет ли ОПЕК+ «продемонстрировать сохраняющееся единство внутри группы и приверженность курсу на стабилизацию цен на нефть в долгосрочной перспективе», написали аналитики «Sevens Report Research».

Страны ОПЕК+, скорее всего, продлят существующие ограничения на нефтедобычу с минимальными изменениями до конца первого квартала 2024 года, полагают аналитики «Citi». Вероятность сохранения производства на прежнем уровне оценивается ими в 60-70%, более масштабных сокращений поставок топлива - примерно в 20%, увеличения добычи - в 10-20%.

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 30 ноября в онлайн-формате, хотя изначально предполагалось провести заседание очно в Вене 26 ноября.

Кроме того, инвесторы изучают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе резервы в Штатах снизились на 817 тысяч баррелей.

Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в 18.30 мск в среду.

По данным Московской биржи, доллар США немного снижался на старте торгов в среду, рубль умеренно повышался в рамках коррекции после заметного снижения накануне.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,1925 рубля (-24,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 58,23 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 89,0898 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар просел на 35,02 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился на 18,32 копейки и составил 98,0118 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 47,96 копейки, евро - на 94,59 копейки.

Курс доллара США умеренно снижается к большинству основных мировых валют на фоне заявлений членов руководства Федеральной резервной системы и Банка Японии.

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