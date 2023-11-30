Цены на нефть эталонных марок не показывают единой динамики, рубль стабилен в условиях отсутствия ярких сигналов к движению

Цены на нефть эталонных марок не показывают единой динамики утром в четверг, трейдеры оценивают данные о запасах в США и ждут министерской встречи ОПЕК+.

Как пишет finmarket.ru, накануне поддержку ценам оказали новости о сильном шторме в Чёрном море, который препятствует поставкам. «В акватории Чёрного моря сохраняются неблагоприятные гидрометеорологические условия. В связи с этим в морских портах РФ в Черноморском бассейне сохраняются ограничения судоходства до улучшения погоды», - сообщил Минтранс РФ.

Между тем коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,609 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем сокращение на 933 тысячи баррелей, по данным «Trading Economics».

Резервы бензина повысились на 1,764 млн баррелей, дистиллятов - на 5,217 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 229 тысяч баррелей и снижения резервов дистиллятов на 394 тысячи баррелей.

В свою очередь, министры ОПЕК+ в четверг вновь попробуют собраться (на этот раз - в онлайн-режиме), чтобы пересмотреть свою стратегию на нефтяном рынке. Очная встреча стран-участниц соглашения планировалась ещё на минувшее воскресенье, но за несколько дней была перенесена.

По данным Московской биржи, доллар США не менялся на старте торгов в четверг, рубль стабилен в условиях отсутствия ярких сигналов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,575 рубля (+2,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 30,91 копейки ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 88,5979 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар прибавлял всего 0,79 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился на 3,65 копейки и составил 97,296 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 28,62 копейки, евро - на 35,43 копейки.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к иене и слабо меняется к евро и фунту стерлингов, трейдеры оценивают высказывания представителей центробанков и ждут публикации ключевого индикатора инфляции в США.