Цены на нефть эталонных марок незначительно поднимаются, у курса рубля незначительные изменения

Цены на нефть эталонных марок незначительно поднимаются утром в среду, продолжая рост на геополитических рисках. По мнению аналитиков, пока в регионе сохраняется напряженность, цены на нефтяном рынке будут формироваться с учётом соответствующих опасений, пишет «Trading Economics».

Как сообщает finmarket.ru, йеменские хуситы выпустили шесть баллистических ракет по двум судам в Красном море и Аденском заливе, ссылаясь на информацию Центрального командования ВС США (CENTCOM). «6 февраля (...) поддерживаемые Ираном боевики-хуситы выпустили шесть противокорабельных баллистических ракет (ASBM) из контролируемых хуситами районов Йемена в направлении южной части Красного моря и Аденского залива», - говорится в сообщении «CENTCOM» в соцсети «X».

Кроме того, внимание трейдеров направлено на вчерашнюю публикацию в 18.30 мск данных о недельной динамике запасов нефти в США. Обнародованная накануне статистика Американского института нефти (API) показала рост резервов на неделе, завершившейся 2 февраля, на 647 тысяч баррелей. Рынок ожидал повышения на 2,133 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар начал торги слабым снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,15 рубля (-7 копеек к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар чуть усилил снижение, евро торгуется вблизи закрытия вчерашней сессии.

Незначительные изменения рубля обусловлены относительным спокойствием рынка.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,0513 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подешевел на 16,87 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 3,01 копейки и составил 97,9649 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 36,71 копейки, евро - на 52,09 копейки.