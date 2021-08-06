Цены на нефть эталонных марок незначительно повышаются, рубль почти не меняется

Цены на нефть эталонных марок незначительно повышаются в ходе торгов в пятницу, однако, опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 «дельта» в мире ограничивают подъём котировок.

Давление на рынок в последние дни оказывают опасения, связанные с ростом числа случаев заражения COVID-19 по всему миру из-за распространения нового штамма коронавируса «дельта», пишет аналитик «Schneider Electric» Робби Фрейзер, которого цитирует «MarketWatch». «Хотя спрос в целом улучшался за последний год быстрее, чем ожидалось, рекордные показатели новых случаев (COVID-19) во многих странах могут остановить или даже частично свести на нет этот прогресс в ближайшие недели», - отмечает он.

Как пишет finmarket.ru, в среду этой недели нефть существенно подешевела после публикации доклада Министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Дополнительным негативным фактором для рынка стали опубликованные 4 августа данные исследовательской организации «Automatic Data Processing» (ADP), указавшие на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле.

Участники рынка ждут публикации официальных данных о безработице в июле, которые Министерство труда США обнародует позднее в пятницу.

Сегодня утром курс доллара увеличивается по отношению к другим основным мировым валютам в преддверии публикации статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Рубль в пятницу утром почти не меняется к доллару и евро в ожидании ключевой статистики недели.