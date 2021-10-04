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Мурманская область. Арктика (16+)04.10.21 10:30

Цены на нефть эталонных марок незначительно снижаются после подъёма

Цены на нефть эталонных марок незначительно снижаются после подъёма до максимальных уровней за последние три года на прошлой неделе.

Трейдеры ждут итогов заседания ОПЕК+, которое состоится позднее в понедельник. Некоторые аналитики полагают, что входящие в группу страны могут договориться о более значительном повышении добычи, чем обговаривалось ранее, сообщает «Dow Jones». Между тем эксперты «Rystad Energy» считают такой шаг маловероятным.

Как пишет finmarket.ru, согласно данным американской нефтесервисной компании «Baker Hughes», число действующих буровых нефтяных установок в США на прошлой неделе увеличилось на 7 единиц и достигло 428 установки. Таким образом, показатель увеличился по итогам четвертой недели подряд.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже «ICE Futures» к 8.30 мск подешевели на $0,05 (0,06%) - до $79,23 за баррель.

Курс доллара в понедельник утром стабилен по отношению к другим мировым валютам, инвесторы оценивают перспективы ужесточения монетарной политики ФРС США, свидетельствуют данные торгов. «Курс доллара в этом году держится около самого высокого уровня, поскольку участники рынка твёрдо делают ставку на более агрессивную траекторию ужесточения политики Федеральной резервной системы США», — сказал газете «Wall Street Journal» главный рыночный стратег «Cambridge Global Payments» Карл Шамотта.

Тем временем к официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта утром снизилась на 10,12 копейки, евро - на 3,89 копейки.

 

 

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