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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок опускаются, доллар США стабилен в паре с евро

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в четверг после активного роста днём ранее, вызванного данными о сокращении запасов топлива в США.

Как сообщает finmarket.ru, накануне министерство энергетики США, отметило, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,74 млн баррелей - до 436,48 млн баррелей, минимума с февраля. Снижение запасов отмечено по итогам четвертой недели подряд впервые с прошлого сентября.

Товарные запасы бензина в США на прошлой неделе снизились на 5,57 млн баррелей, дистиллятов - на 2,75 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов нефти на 2,84 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей, по данным «Bloomberg».

«Отчёт минэнерго был хорошим, и фьючерсы ожидаемо подскочили после его публикации, - сказал редактор «Sevens Report Research» Тайлер Ричи. - Однако в будущем «быки» хотели бы видеть больше сигналов сильного и стабильного потребительского спроса».

Доллар США стабилен в паре с евро, умеренно укрепляется к фунту стерлингов и активно дешевеет в паре с японской иеной.

Рынок ждёт предварительных данных о росте ВВП США во втором квартале, которые будут обнародованы позднее в четверг, а также отчета о доходах и расходах американцев за июнь, включающего ключевой показатель инфляции (индекс PCE), в пятницу.

Рынок ожидает, что Банк Японии по итогам заседания, которое состоится на следующей неделе, повысит ключевую ставку и представит план сокращения объемов покупки активов.

Пара евро/доллар по данным на 9.23 мск торгуется на уровне $1,0840 как и на закрытие сессии в среду.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг провёл незапланированное заседание, по итогам которого снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,3% годовых с 2,5%. Снижение ставки было первым за год и рекордным с апреля 2020 года.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,13%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,07%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,72/89,96 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 61 копейку, средний курс продажи вырос на 13 копеек.

Лучшие курсы покупки составили 87,2-87,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 88,2-88,3 рубля за доллар.

Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в четверг. Рубль укрепляется перед заседанием Банка России по ключевой ставке и перед единым днем уплаты налогов в июле. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,767 рубля (-4,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,93 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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