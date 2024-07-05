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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок опускаются, доллар США умеренно дешевеет в парах с евро и фунтом стерлингов

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в пятницу.

Как пишет finmarket.ru, вчера биржи в США были закрыты в связи с празднованием Дня независимости, а днём ранее контракт завершил торги на уровне $83,88 за баррель, максимальном с 16 апреля.

Накануне Саудовская Аравия сообщила о снижении цен на нефть с поставкой в азиатские страны в августе, при этом стоимость топлива для клиентов из Европы вырастет.

Днём ранее стало известно, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 12,16 млн баррелей. Товарные запасы бензина и дистиллятов также существенно снизились, что говорит о высоком спросе на топливо в крупнейшей экономике мира.

Доллар США умеренно дешевеет в парах с евро и фунтом стерлингов, а также активно снижается к японской иене утром в пятницу.

Сегодня будет обнародован отчёт по рынку труда США за июнь. Эксперты ожидают, что он укажет на рост числа рабочих мест в экономике страны на 190 тысяч и сохранение безработицы на уровне 4%.

Федеральная резервная система (ФРС) внимательно следит за состоянием рынка труда и учитывает эти данные при принятии решений относительно ключевой процентной ставки. Участники рынка ждут двух снижений ставки ФРС в этом году и оценивают шансы на уменьшение ставки в сентябре в 73%, пишет «Trading Economics».

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снижается на 0,1%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,13%.

Пара евро/доллар по данным на 8.55 мск торгуется на уровне $1,0822 по сравнению с $1,0813 на закрытие сессии в четверг.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,01/90,66 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 40 копеек, средний курс продажи упал на 63 копейки.

Лучшие курсы покупки составили 88,3-88,2 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 89,7-89,8 рубля за доллар.

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