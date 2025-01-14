Цены на нефть эталонных марок опускаются, курс доллара США слабо снижается к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром во вторник после роста до максимумов с августа по итогам предыдущих торгов. Котировки резко выросли после пятничной новости о том, что США ввели новые санкции против российской нефтяной отрасли. Ограничения, в частности, коснулись компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более 180 танкеров.

«Неопределенность в отношении того, какие последствия будут иметь эти санкции, будет поддерживать цены на нефть», - написал аналитик «ING» Уоррен Паттерсон, добавив, что теоретически они могут угрожать поставкам около 700 тысяч баррелей в сутки.

Как отмечает finmarket.ru, также у трейдеров есть опасения, что США могут ввести пошлины на импорт канадских товаров, включая нефть. Штаты импортируют более половины нефти из Канады.

Курс доллара США слабо снижается к евро и фунту стерлингов, дорожает к иене. Трейдеры ждут данных об инфляции в Соединенных Штатах за декабрь.

Ключевыми статпоказателями на этой неделе станут данные о декабрьской инфляции в Штатах: индекс цен производителей будет обнародован во вторник, индекс потребительских цен (CPI) - в среду.

Заместитель председателя правления Банка Японии Риодзо Химино заявил, что регулятор, скорее всего, обсудит возможность повышения ставки на январском заседании, которое состоится на следующей неделе. Он добавил, что динамика цен и инфляционных ожиданий в целом соответствует прогнозам ЦБ, однако внутренние и внешние риски никуда не делись.

Евро по данным на 9.30 мск подрос к доллару на 0,04% и торгуется на уровне $1,0249 по сравнению с $1,0245 на закрытие торгов в понедельник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 98,54/105,43 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 132 копейки, средний курс продажи упал на 32 копейки. Лучшие курсы покупки составили 103,8-103,7 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 103,96-104,06 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром во вторник. Рубль слабеет на фоне понижательной коррекции на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,853 рубля (+3,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,46 копейки выше уровня действующего официального курса.