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Мурманская область. Арктика (16+)04.07.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок опускаются, средний курс покупки доллара США растёт, средний курс продажи снижается

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в четверг после подъёма до максимумов с апреля в среду. Как стало известно накануне, пишет finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе рухнули на 12,16 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 2,21 млн баррелей, дистиллятов - на 1,54 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 800 тысяч баррелей.

«Активный экспорт, небольшое снижение импорта и восстановление активности НПЗ привели к падению запасов нефти на впечатляющие 12 млн баррелей», - отметил старший аналитик «Kpler» Мэтт Смит. Запасы бензина и дистиллятов также сократились, несмотря на увеличение загруженности НПЗ, что говорит о высоком спросе на оба вида топлива в преддверии длинных выходных по случаю Дня благодарения, добавил Смит. День благодарения в США отмечается сегодня, торги WTI проводиться не будут.

Доллар США слабо меняется к евро и фунту, дешевеет к японской иене. Инвесторы оценивают протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Руководителям Федрезерва необходимы дальнейшие свидетельства замедления инфляции, чтобы приступить к смягчению денежно-кредитной политики, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), состоявшегося 11-12 июня.

Обсуждая перспективы политики Федрезерва, участники заседания отмечали, что прогресс в замедлении инфляции в этом году оказался более медленным, чем ожидалось в декабре. Они подчеркивали, что не считают целесообразным снижение базовой процентной ставки до появления дополнительной информации, которая даст им больше уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к целевому показателю ФРС в 2%.

Участники рынка ждут двух снижений ставки ФРС в этом году и оценивают шансы на уменьшение ставки в сентябре в 70%.

Кроме того, трейдеры оценивают статданные по рынку труда. Так, накануне отчёт отраслевой организации «ADP Employer» показал минимальное за пять месяцев увеличение числа рабочих мест в частном секторе США в июне. Показатель вырос на 150 тысяч, тогда как аналитики ожидали его повышения на 160 тысяч.

В пятницу будет обнародован официальный отчёт о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что он укажет на рост числа рабочих мест в экономике страны на 190 тысяч и сохранение безработицы на уровне 4%.

В четверг объём торгов на мировых рынках, как ожидается, будет ниже обычного, поскольку биржи США закрыты в связи с праздником (День независимости).

Пара евро/доллар по данным на 9.13 мск торгуется на уровне $1,0787 по сравнению с $1,0786 на закрытие сессии в среду.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,59/90,9 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 26 копеек, средний курс продажи упал на 57 копеек.

Лучшие курсы покупки составили 88,7-88,6 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 90,1-90,2 рубля за доллар.

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