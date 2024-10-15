Цены на нефть эталонных марок падают, курс доллара США немного прибавляет

Цены на нефть эталонных марок падают утром во вторник после резкого снижения днем ранее.

Как сообщает finmarket.ru, снижение котировок в понедельник было вызвано новостями из Китая. На минувших выходных министр финансов КНР Лань Фоань анонсировал пакет дополнительных мер денежно-кредитной политики для поддержки экономического роста, включая повышение потолка госдолга в относительно широких масштабах. При этом власти не обнародовали подробностей плана стимулирования экономики, тогда как многие инвесторы надеялись на то, что общий объём стимулов составит до 2 трлн юаней ($280 млрд), пишет «MarketWatch».

Тем временем во вторник на нефтяной рынок давит сообщение «Washington Post» о том, что Израиль готов нанести удары по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным. Издание со ссылкой на информированные источники сообщило, что соответствующее послание передал Белому дому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Ограниченный удар по Ирану со стороны Израиля снизит риски перебоев поставок и необходимость в наценке с учётом геополитики, - отметил Доминик Шнидер из «UBS Global Wealth Management». - На первый план возвращаются опасения по поводу спроса на нефть».

Курс доллара США немного прибавляет в парах с евро и фунтом стерлингов утром во вторник, при этом умеренно опускается в паре с иеной.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер сказал накануне, что Федрезерву следует «действовать осторожно» в отношении смягчения денежно-кредитной политики, чтобы не допустить усиления инфляции. Он отметил, что Федрезерв и инвесторы оказались сбиты с толку летней статистикой, указывавшей на ослабление американской экономики, тогда как «новые и пересмотренные данные показывают, что экономическая активность в США, возможно, замедляется слабее».

Рынок теперь оценивает вероятность снижения ключевой процентной ставки Федрезерва в ноябре на 25 базисных пунктов в 87%, пишет «Trading Economics», тогда как ещё несколько недель назад инвесторы делали ставку на более резкое снижение - на 50 б.п.

Во вторник стало известно, что объём промышленного производства в Японии упал на 3,3% в августе относительно предыдущего месяца. Месяцем ранее промпроизводство выросло на 3,1%. В годовом выражении показатель снизился на 4,9% после подъема на 2,9% в июле.

По состоянию на 9.26 мск евро снизился к доллару на 0,18% и торгуется на уровне $1,0889 по сравнению с $1,0909 на закрытие сессии в понедельник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,13/98,5 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 44 копеек, средний курс продажи вырос на 30 копеек. Лучшие курсы покупки составили 95,2-95,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 96,29-96,39 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром во вторник, рубль дешевеет на фоне падения цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,534 рубля (+0,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,53 копейки выше уровня действующего официального курса.