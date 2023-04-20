Цены на нефть эталонных марок падают, курс доллара США опускается к основным мировым валютам

Цены на нефть эталонных марок в среду вновь падают. Инвесторы опасаются, что высокие процентные ставки могут оказать негативное влияние на темпы роста мировой экономики и спрос на топливо.

Как пишет www.finmarket.ru, поддержку рынку не оказали даже свежие данные об изменении резервов топлива в США.

Запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,58 млн баррелей, сообщило министерство энергетики в среду. Эксперты «S&P Global Commodity Insights» ожидали сокращения всего на 400 тысяч баррелей.

При этом запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 355 тысяч баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение первого показателя на 1,6 млн баррелей, второго - на 600 тысяч баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США не менялся на старте торгов в четверг, рубль стабилен под воздействием противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,865 рубля (-3,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 21,01 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар развернулся к росту роста, евро также дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 81,8975 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подорожал на 7,18 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 4,76 копейки и составил 89,6301 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подросла на 17,08 копейки, евро вырос на 25,65 копейки.

Курс доллара США опускается к основным мировым валютам в ходе торгов в четверг.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил днём ранее, что инфляция в стране всё ещё находится на проблемном уровне, и центральный банк примет меры для её снижения.