Цены на нефть эталонных марок поднимаются, доллар и евро растут

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в среду после снижения по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, мировые рынки продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где группировка ХАМАС в субботу атаковала Израиль, жертвами нападения стали более 1 тысячи человек. В ответ израильская армия нанесла удары по объектам в секторе Газа и объявила войну группировке.

Израиль добывает незначительный объём нефти, однако СМИ сообщали, что в планировании и координации атаки на страну могли принимать участие спецслужбы Ирана. Тегеран отвергает такие обвинения, однако выражает публичную поддержку ХАМАС.

Иран в августе добывал около 3,1 млн баррелей нефти в сутки, отметил аналитик «Commerzbank» Карстен Фритш. Это максимум с осени 2018 года, когда США при президенте Дональде Трампе повторно ввели санкции в отношении нефтяного сектора республики. Её экспорт оценивается примерно в 2 млн б/с.

«Если вмешательство Ирана будет доказано, США могут ужесточить санкции в отношении иранского нефтяного сектора в период, когда топливо на мировом рынке уже в дефиците», - написали аналитики «StoneX».

Как сообщает Московская биржа, доллар США начал сегодня торги ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 100,43 рубля (+12,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 49,26 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар замедлил рост, тем временем евро дешевеет.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 100,3833 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подорожал на 8,33 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 17,45 копейки и составил 106,2255 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 44,84 копейки, евро - на 53,91 копейки.

Курс доллара США стабилен к большинству мировых валют утром в среду, приостановив ралли на фоне мягких заявлений членов руководства Федеральной резервной системы (ФРС). Доллар дорожает к японской валюте.