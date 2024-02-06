Цены на нефть эталонных марок поднимаются, доллар и евро снижаются к официальному курсу

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром во вторник, продолжая умеренный рост на геополитических рисках и сильных статданных из США.

Как сообщает finmarket.ru, участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где американские и британские войска при поддержке союзников продолжают наносить удары по позициям хуситов. Иранские власти осудили такие удары.

«Главные опасения связаны с возможностью более широкого конфликта или вовлечения в него Ирана, которое может серьёзно навредить поставкам нефти через Ормузский пролив», - отметил управляющий директор «Tyche Capital Advisors» Тарик Захир.

Позитивным фактором для нефти стали более сильные, чем ожидалось, американские статданные, опубликованные накануне. Как сообщалось, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе вырос до 53,4 пункта по сравнению с пересмотренными 50,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Значение индикатора оказалось лучше консенсус-прогноза, который предусматривал рост до 52 пунктов.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о её ослаблении. ISM Services держится выше этого значения 13 месяцев подряд, а за последние 44 месяца он опускался ниже данной отметки только один раз, в декабре 2022 года.

По данным Московской биржи, доллар США почти не менялся утром во вторник. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,62 рубля (+4,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 62,59 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар снизил темпы роста, евро демонстрировал более активное повышение.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,6101 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар увеличился на 3,51 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 28,12 копейки и составил 97,3262 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 63,33 копейки, евро подешевел на 90,17 копейки.