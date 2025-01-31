Цены на нефть эталонных марок поднимаются, курс доллара США слабо меняется в паре с евро

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в пятницу после умеренного роста по итогам торгов накануне.

Как отмечает finmarket.ru, участники рынка ждут встречи министров стран альянса ОПЕК+, которая состоится в начале следующей недели. Внимание приковано к тому, как группа нефтедобывающих стран ответит на призывы президента США Дональда Трампа увеличить добычу, озвученные им на прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В последние дни призывы Трампа оказали некоторое понижательное давление на цены на нефть, признал экономист «Capital Economics» Майкл Суонстон. При этом эксперт уверен, что ОПЕК+ «едва ли станет менять свои планы в отношении нефтедобычи», согласно которым поставки останутся на текущем уровне до конца марта.

Поддержку котировкам оказывают опасения введения Трампом пошлин на весь импорт из Канады, Мексики и Китая. Ранее президент говорил, что такая мера может быть принята уже с 1 февраля, и участники рынка ждут решения в ближайшие часы. Канада поставляет в Штаты около 4 млн баррелей нефти в сутки.

«США больше пострадают от 25-процентной пошлины, что идёт вразрез с планами Трампа по снижению цен на нефть, - отметил аналитик «ANZ Group Holdings» Сони Кумари. - Мы полагаем, что нефть будет торговаться в узком диапазоне до тех пор, пока рынок не получит ясность».

Курс доллара США слабо меняется в паре с евро, незначительно дешевеет к фунту стерлингов и поднимается к японской иене.

В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Ставка по депозитам теперь составляет 2,75% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,9%, ставка по маржинальным кредитам - 3,15%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

Инфляция в еврозоне приближается к целевым 2% и достигнет этого уровня в течение 2025 года, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания. При этом она добавила, что считает преждевременным обсуждение сроков прекращения смягчения денежно-кредитной политики.

Тем временем днём ранее Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых.

В пятницу рынок ждёт данных об индексе расходов на личное потребление (PCE) в США, который является ключевым для ФРС показателем инфляции. Аналитики полагают, что в декабре рост индекса ускорился до 2,6% с ноябрьских 2,4%, а темпы подъёма базового индикатора, без учёта цен на продукты и энергоносители, сохранились на уровне 2,8%.

Евро по данным на 9.35 мск стоит $1,0392 по сравнению с $1,0391 на закрытие торгов в четверг.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,72/102,38 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 38 копеек, средний курс продажи вырос на 58 копеек.

Лучшие курсы покупки составили 103-102,9 руб. за доллар, лучшие курсы продажи 98,1-98,2 руб. за доллар.

Китайский юань незначительно понижается в начале торгов на Московской бирже. Рубль чуть дорожает на фоне повышающейся нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,2255 рубля (-0,55 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,74 копейки ниже уровня действующего официального курса.