Отключение вещания: Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» проводит профилактические работыПроект «Правильный курс» поможет адаптации семей военнослужащих
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)11.07.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок поднимаются, курс доллара США слабо снижается к основным мировым валютам

Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься в четверг после того, как предыдущую сессию они закончили ростом впервые за четыре дня.

Этому способствовали данные о сокращении запасов топлива в США по итогам второй недели подряд, причём снижение было более значительным, чем ожидалось, сообщает «MarketWatch».

Как пишет finmarket.ru, курс доллара США слабо снижается к основным мировым валютам. Участники рынка ждут данных об изменении потребительских цен в США в июне, которые будут опубликованы позднее в четверг.

Инфляция (индекс CPI), по прогнозам, замедлилась до 3,1% в годовом выражении с 3,3% в мае, базовая инфляция (Core CPI) - осталась на уровне 3,4%.

Трейдеры сейчас оценивают вероятность снижения Федеральной резервной системой базовой ставки в сентябре примерно в 70%. Также они ожидают ещё одного уменьшения стоимости заимствований до конца текущего года.

Рассчитываемый биржей ICE индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в ходе торгов снижается на 0,08%. Более широкий индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют, опустился на 0,07%.

Евро торгуется утром в районе $1,084 по сравнению с $1,083 по итогам прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 175,26 иены по сравнению со 175,11 иены на конец предыдущего торгового дня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,59/90,35 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 15 копеек, средний курс продажи упал на 81 копейку.

Лучшие курсы покупки составили 88,4-88,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 89,6-89,7 рубля за доллар.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Виктор Павлов. Голубиная душа». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманские соискатели заинтересовались рабочими профессиями: число желающих найти работу на производстве выросло на 50%-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок поднимаются, курс доллара США слабо снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Соцсчёт и соцвклад: дополнительные деньги для граждан с невысокими доходами
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика