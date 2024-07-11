Цены на нефть эталонных марок поднимаются, курс доллара США слабо снижается к основным мировым валютам

Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься в четверг после того, как предыдущую сессию они закончили ростом впервые за четыре дня.

Этому способствовали данные о сокращении запасов топлива в США по итогам второй недели подряд, причём снижение было более значительным, чем ожидалось, сообщает «MarketWatch».

Как пишет finmarket.ru, курс доллара США слабо снижается к основным мировым валютам. Участники рынка ждут данных об изменении потребительских цен в США в июне, которые будут опубликованы позднее в четверг.

Инфляция (индекс CPI), по прогнозам, замедлилась до 3,1% в годовом выражении с 3,3% в мае, базовая инфляция (Core CPI) - осталась на уровне 3,4%.

Трейдеры сейчас оценивают вероятность снижения Федеральной резервной системой базовой ставки в сентябре примерно в 70%. Также они ожидают ещё одного уменьшения стоимости заимствований до конца текущего года.

Рассчитываемый биржей ICE индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в ходе торгов снижается на 0,08%. Более широкий индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют, опустился на 0,07%.

Евро торгуется утром в районе $1,084 по сравнению с $1,083 по итогам прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 175,26 иены по сравнению со 175,11 иены на конец предыдущего торгового дня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,59/90,35 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 15 копеек, средний курс продажи упал на 81 копейку.

Лучшие курсы покупки составили 88,4-88,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 89,6-89,7 рубля за доллар.