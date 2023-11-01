Цены на нефть эталонных марок поднимаются, рубль растёт к бивалютной корзине

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в среду после падения по итогам прошлого месяца.

Как сообщает finmarket.ru, рынок продолжает следить за развитием событий на Ближнем Востоке. Трейдеры также оценивают опубликованные накануне данные о динамике запасов нефти в Соединенных Штатах. Оценки Американского института нефти (API) показали рост резервов на неделе, завершившейся 27 октября, на 1,347 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальную статистику в 17.30 мск среды.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги небольшим снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,27 рубля (-13 копеек к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар усилил снижение, евро также дешевеет.

Рубль растёт к бивалютной корзине.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 93,1774 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подешевел на 22,26 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 30,32 копейки и составил 98,5393 рубля.

Тем временем к официальному курсу американская валюта подорожала на 1,15 рубля, евро - на 60,48 копейки.

Доллар США стабилен в парах с евро и фунтом стерлингов в ходе торгов в среду, но дешевеет к иене после значительного укрепления накануне. Инвесторы ожидают подведения итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в 21.00 мск.