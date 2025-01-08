Цены на нефть эталонных марок поднимаются, рубль стабилен на внутреннем валютном рынке

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в среду после роста до максимумов с октября по итогам предыдущих торгов. «Нефть начала 2025 год на позитивной ноте за счёт хороших показателей путешествий на праздники и оптимизма в отношении китайских стимулов», - отметил аналитик «Forex.com».

По оценкам Американского института нефти (API), как сообщает finmarket.ru, резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4 млн баррелей. Если официальные данные подтвердят эту оценку, сокращение запасов будет зафиксировано по итогам пятой недели подряд.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчёт министерства энергетики будет опубликован в 18.30 мск в среду, и опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 250 тысяч баррелей.

Курс доллара США опускается в парах с евро и фунтом стерлингов утром в среду, стабилен к иене.

Накануне доллар резко укрепился к большинству мировых валют после публикации сильных статданных, понизивших вероятность агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Как стало известно во 7 января, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в декабре поднялся до 54,1 пункта по сравнению с 52,1 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали менее значительного роста показателя - до 53,3 пункта, по данным «Trading Economics». Теперь участники рынка полагают, что Федрезерв снизит ставку только в июне, после чего будет удерживать её до конца года, по данным «FedWatch» от «CME Group».

Евро по данным на 9.36 мск вырос к доллару на 0,14% - до $1,0354 по сравнению с $1,0340 на закрытие торгов во вторник, евро прибавляет около 0,1%.

Стоимость доллара в паре с офшорным юанем поднимается менее чем на 0,1%, до 7,3457 юаня.

Китайский юань практически не изменился на торгах Московской биржи в среду утром, рубль стабилен на внутреннем валютном рынке на фоне пониженной активности торгов на бирже из-за официального выходного дня в России.

По итогам первой минуты торгов китайский юань вырос на Московской бирже всего на 0,05 копейки - до 13,6245 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 19,73 копейки выше уровня действующего официального курса.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», стабильность курса рубля в начале торгов 8 января связана как с низкой активностью торгов из-за официального выходного дня в России, так и с позитивной динамикой мировых цен на нефть. Вместе с тем ситуация на мировых фондовых площадках неоднозначная и не даёт чётких сигналов для движения в ту или иную сторону.