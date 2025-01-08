«Единство через культуру»: «Кировка» приглашает на фестиваль национальных культур «Праздник дружбы»Поезд Деда Мороза прибудет в Мурманск 9 января, но ненадолго
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.01.25 10:30

Цены на нефть эталонных марок поднимаются, рубль стабилен на внутреннем валютном рынке

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в среду после роста до максимумов с октября по итогам предыдущих торгов. «Нефть начала 2025 год на позитивной ноте за счёт хороших показателей путешествий на праздники и оптимизма в отношении китайских стимулов», - отметил аналитик «Forex.com».

По оценкам Американского института нефти (API), как сообщает finmarket.ru, резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4 млн баррелей. Если официальные данные подтвердят эту оценку, сокращение запасов будет зафиксировано по итогам пятой недели подряд.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчёт министерства энергетики будет опубликован в 18.30 мск в среду, и опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 250 тысяч баррелей.

Курс доллара США опускается в парах с евро и фунтом стерлингов утром в среду, стабилен к иене.

Накануне доллар резко укрепился к большинству мировых валют после публикации сильных статданных, понизивших вероятность агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Как стало известно во 7 января, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в декабре поднялся до 54,1 пункта по сравнению с 52,1 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали менее значительного роста показателя - до 53,3 пункта, по данным «Trading Economics». Теперь участники рынка полагают, что Федрезерв снизит ставку только в июне, после чего будет удерживать её до конца года, по данным «FedWatch» от «CME Group».

Евро по данным на 9.36 мск вырос к доллару на 0,14% - до $1,0354 по сравнению с $1,0340 на закрытие торгов во вторник, евро прибавляет около 0,1%.

Стоимость доллара в паре с офшорным юанем поднимается менее чем на 0,1%, до 7,3457 юаня.

Китайский юань практически не изменился на торгах Московской биржи в среду утром, рубль стабилен на внутреннем валютном рынке на фоне пониженной активности торгов на бирже из-за официального выходного дня в России.

По итогам первой минуты торгов китайский юань вырос на Московской бирже всего на 0,05 копейки - до 13,6245 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 19,73 копейки выше уровня действующего официального курса.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», стабильность курса рубля в начале торгов 8 января связана как с низкой активностью торгов из-за официального выходного дня в России, так и с позитивной динамикой мировых цен на нефть. Вместе с тем ситуация на мировых фондовых площадках неоднозначная и не даёт чётких сигналов для движения в ту или иную сторону.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Кадровый голод» — главное HR-словосочетание 2024 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Давыдова Валентина
26.12.24 21:13
30 ноября 2024года отправила две посылки сыну в зону СВО из Воронежа. 3 декабря посылки доставили Москва 103400. С этого места посылки не отслеживаются и не доставлены в в/ч. Бардак. Вот ваше отноше
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Ольга Кукушкина
25.12.24 21:56
Для полноты и достоверности предлагаемого репортажа возьмите интервью ещё у кого-то, кроме сотрудницы, которая провела на больничном более 7 месяцев в году. Вроде региональное ТВ, а новость, как у жёл
Комментарий к новости:«Палочная система» Евгения Петухова возмущает сотрудников ГИБДД ЗАТО Александровск
-Правовая консультация (18+)Правда и мифы об удержаниях из заработной платы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире12:50«Северный дом». Познавательная программа (12+)13:10«Своими глазами. Узбекистан». Познавательная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области на 10 тысяч рублей увеличены выплаты опекунам недееспособных граждан-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок поднимаются, рубль стабилен на внутреннем валютном рынке-PRO Энергетику (18+)Филиал ПАО «Россети» завершил ремонт более 30 ЛЭП в Мурманской области и Карелии-PRO ЖКХ (18+)Состоялся завершающий цикл встреч 2024 года заместителей главы города Юрия Сердечкина с мурманчанами-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в январе 2025 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика