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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок повышаются, а курс доллара США слабо меняется к основным мировым валютам

Цены на нефть эталонных марок повышаются сегодня утром после роста по итогам двух предыдущих сессий, вызванного геополитической напряженностью и ожиданиями новых стимулов в Китае.

Как отмечает finmarket.ru, поддержку нефтяным котировкам оказывают обещания властей Китая смягчить денежно-кредитную политику и усилить стимулирование экономики в следующем году.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии захватила Дамаск и объявила, что занимается формированием переходных органов власти. Тем временем израильские ВМС в ночь на вторник провели операцию по уничтожению кораблей ВМС Сирии, опасаясь, что вооружение попадёт в руки группировок, захвативших власть в стране.

«Вся ситуация заставляет вспомнить падение режимов в Ираке в 2003 году и в Ливии в 2011-ом, после чего обе страны погрузились в хаос, - отметил стратег «Commerzbank» Карстен Фрич. - Однако, в отличие от этих двух стран, Сирия не является крупным поставщиком нефти, хотя за счёт своего географического расположения имеет большое значение для стабильности в ближневосточном регионе».

Тем временем данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 499 тысяч баррелей, тогда как рынок ожидал снижения показателя на 1,3 млн баррелей, сообщает «Trading Economics».

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в 18.30 мск в среду.

Курс доллара США слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов сегодня утром, умеренно снижается к японской иене.

Одним из главных событий этой недели для трейдеров станет публикация ноябрьского отчёта о динамике потребительских цен в США, запланированная на 16.30 мск в среду. Консенсус-прогноз опрошенных «Trading Economics» аналитиков предполагает ускорение инфляции в стране в прошлом месяце до 2,7% в годовом выражении с 2,6% в октябре.

Данные по инфляции будет внимательно оценивать Федеральная резервная система (ФРС) при принятии решения по базовой процентной ставке на заседании 17-18 декабря. Рынок оценивает вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов более чем в 80%.

Накануне были обнародованы окончательные данные, показавшие, что производительность труда в США в третьем квартале выросла на 2,2% относительно предыдущих трёх месяцев, стоимость рабочей силы - на 0,8%. Динамика первого показателя совпала как с предварительной оценкой, так и с прогнозом аналитиков, опрошенных «Trading Economics». Рост стоимости рабочей силы изначально оценивался в 1,9%, эксперты ожидали пересмотра до 1,5%.

Как стало известно в среду, цены производителей в Японии в ноябре выросли на 3,7% в годовом выражении, максимальными темпами с июля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 3,4% после роста цен на 3,6% в октябре.

Евро на 9.15 мск стоит $1,0528 по сравнению с $1,0527 на закрытие торгов во вторник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 96,93/103,09 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 35 копеек, средний курс продажи упал на 35 копеек. Лучшие курсы покупки составили 101,4-101,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 99-99,1 рубля за доллар.

Китайский юань немного слабеет на «Московской бирже» утром в среду, рубль дорожает на фоне повышения цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,6885 рубля (-1,15 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,19 копейки выше уровня действующего официального курса.

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