Цены на нефть эталонных марок повышаются, американская валюта и евро к официальному курсу выросли

Цены на нефть эталонных марок повышаются сегодня после снижения накануне на данных о запасах в США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на максимальные с середины февраля 7,26 млн баррелей - до 460,89 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Как сообщает finmarket.ru, товарные запасы бензина выросли на 344 тысяч баррелей и составили 227,09 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 732 тысяч баррелей, до 115,85 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,02 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

В четверг поддержку нефтяным котировкам оказывают слухи о том, что правительство США готовится пополнить стратегические резервы по цене не выше $79 за баррель, пишет «Trading Economics».

По данным Московской биржи, доллар начал торги ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,7475 рубля (+69,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар перешёл к слабому снижению, евро умеренно дорожает.

Рубль стабилен.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 93,0173 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар снизился на 3,52 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 6,94 копейки и составил 99,7844 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 1,24 рубля, евро - на 1,76 рубля.