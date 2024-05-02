В преддверии Дня Победы в Мурманске вводятся ограничения движения автотранспортаСпециалисты Северного флота подготовили историческую технику к мероприятиям 79-летия Великой Победы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.05.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок повышаются, американская валюта и евро к официальному курсу выросли

Цены на нефть эталонных марок повышаются сегодня после снижения накануне на данных о запасах в США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на максимальные с середины февраля 7,26 млн баррелей - до 460,89 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Как сообщает finmarket.ru, товарные запасы бензина выросли на 344 тысяч баррелей и составили 227,09 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 732 тысяч баррелей, до 115,85 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,02 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

В четверг поддержку нефтяным котировкам оказывают слухи о том, что правительство США готовится пополнить стратегические резервы по цене не выше $79 за баррель, пишет «Trading Economics».

По данным Московской биржи, доллар начал торги ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,7475 рубля (+69,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар перешёл к слабому снижению, евро умеренно дорожает.

Рубль стабилен.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 93,0173 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар снизился на 3,52 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 6,94 копейки и составил 99,7844 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 1,24 рубля, евро - на 1,76 рубля.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зумеры на рынке труда: как новое поколение меняет устоявшуюся действительность
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Светлана
28.04.24 22:54
Вечер отдыха состоится 25 апреля,а год какой *** День добрый, Светлана! Год мероприятия стоит в дате размещения этого анонса в самом верху текста: 24.04.18 13:59 Это 2018 год, но если посмотреть н
Комментарий к новости:Кировка приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка»
Дарья
24.04.24 10:11
Замечательная смена! Организация на высшем уровне, ребенку очень нравится.
Комментарий к новости:«Наука побеждать»: стартовала первая тематическая смена по самбо
Александр
21.04.24 00:31
Серёжа пусть забор уберёт на своё законное место, а то снег убирать некуда!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Териберка - жемчужина (Севера) беззакония
-Правовая консультация (18+)В Мурманской области уточнён порядок предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)16:30«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области уточнён порядок предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок повышаются, американская валюта и евро к официальному курсу выросли-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Северяне могут стать участниками всероссийской акции «День собственника»-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в мае
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика