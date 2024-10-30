Делегация Мурманской области успешно выступает на национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс»Свыше 170 культурных событий в этом году приурочено к празднованию Дня народного единства в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.10.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок повышаются, курс американского доллара показывает незначительные изменения относительно основных мировых валют

Цены на нефть эталонных марок в среду повышаются после снижения накануне до минимальных уровней с 11 сентября, сообщает «MarketWatch». Поддержку рынку оказали, в частности, данные о неожиданном сокращении запасов в США на прошлой неделе.

Как пишет finmarket.ru, Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 573 тысячи баррелей. Аналитики в среднем предполагали повышение на 2,3 млн баррелей, по данным «Trading Economics». API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду.

Как прогнозируют опрошенные «S&P Global Commodity Insights» эксперты, запасы нефти в стране за неделю выросли на 800 тысяч баррелей. При этом они ожидают сокращения резервов бензина на 1,1 млн баррелей и дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Курс американского доллара показывает незначительные изменения относительно основных мировых валют. Доллар стабилен к евро, незначительно растёт к иене и фунту.

Участники рынка ждут итогов очередного заседания Банка Японии, которое завершится в четверг. Ожидается, что ЦБ сохранит текущие параметры денежно-кредитной политики, но аналитиков интересуют комментарии, которые будут сопровождать это решение.

Кроме того, позднее в среду будут опубликованы первые оценки изменения ВВП США в третьем квартале, что также может оказать влияние на финансовые рынки. Темпы роста американской экономики в июле-сентябре, вероятно, остались на уровне второго квартала - 3% в пересчете на годовые темпы, прогнозируют опрошенные «Trading Economics» эксперты.

По состоянию на 9.23 мск евро торгуется в районе $1,0819, что соответствует уровню на закрытие прошлой сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,85/97,76 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 17 копеек, средний курс продажи упал на 51 копейку. Лучшие курсы покупки составили 96,2-96,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 97,3-97,4 рубля за доллар.

Китайский юань слабеет на Московской бирже утром в среду, рубль немного дорожает на фоне позитивной динамики на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,569 рубля (-0,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,64 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
Комментарий к новости:Сотрудники СК РФ по Северному флоту продолжают выявлять уклонистов воинского учёта среди натурализованных граждан
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Умельцы». Художественный сериал, 11 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Мнение россиян о банковском механизме «второй руки» разделилось-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок повышаются, курс американского доллара показывает незначительные изменения относительно основных мировых валют-PRO Энергетику (18+)Выработка Кольского ветропарка достигла 1 миллиарда кВт/ч-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 октября-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)Законопроект о дополнительных государственных гарантиях отдельным категориям работников госорганизаций региона будет способствовать социальной справедливости
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика