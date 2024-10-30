Цены на нефть эталонных марок повышаются, курс американского доллара показывает незначительные изменения относительно основных мировых валют

Цены на нефть эталонных марок в среду повышаются после снижения накануне до минимальных уровней с 11 сентября, сообщает «MarketWatch». Поддержку рынку оказали, в частности, данные о неожиданном сокращении запасов в США на прошлой неделе.

Как пишет finmarket.ru, Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 573 тысячи баррелей. Аналитики в среднем предполагали повышение на 2,3 млн баррелей, по данным «Trading Economics». API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду.

Как прогнозируют опрошенные «S&P Global Commodity Insights» эксперты, запасы нефти в стране за неделю выросли на 800 тысяч баррелей. При этом они ожидают сокращения резервов бензина на 1,1 млн баррелей и дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Курс американского доллара показывает незначительные изменения относительно основных мировых валют. Доллар стабилен к евро, незначительно растёт к иене и фунту.

Участники рынка ждут итогов очередного заседания Банка Японии, которое завершится в четверг. Ожидается, что ЦБ сохранит текущие параметры денежно-кредитной политики, но аналитиков интересуют комментарии, которые будут сопровождать это решение.

Кроме того, позднее в среду будут опубликованы первые оценки изменения ВВП США в третьем квартале, что также может оказать влияние на финансовые рынки. Темпы роста американской экономики в июле-сентябре, вероятно, остались на уровне второго квартала - 3% в пересчете на годовые темпы, прогнозируют опрошенные «Trading Economics» эксперты.

По состоянию на 9.23 мск евро торгуется в районе $1,0819, что соответствует уровню на закрытие прошлой сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,85/97,76 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 17 копеек, средний курс продажи упал на 51 копейку. Лучшие курсы покупки составили 96,2-96,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 97,3-97,4 рубля за доллар.

Китайский юань слабеет на Московской бирже утром в среду, рубль немного дорожает на фоне позитивной динамики на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,569 рубля (-0,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,64 копейки ниже уровня действующего официального курса.