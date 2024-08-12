Цены на нефть эталонных марок повышаются, курс доллара США незначительно дешевеет к евро и фунту

Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются пятые торги подряд из-за опасений относительно возможных перебоев с поставками из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Напряженность на Ближнем Востоке, которая может обостриться в любой момент и ещё больше поднять цены, оказывает поддержку», - полагает аналитик по сырьевым рынкам «Commerzbank» Барбара Ламбрехт. По её словам, «геополитические риски, вероятно, продолжат оказывать существенное влияние на ценовые тенденции на рынке нефти» на этой неделе, сообщает «MarketWatch».

Как сообщает finmarket.ru, кроме того, опубликованные на прошлой неделе в США статданные оказались лучше прогнозов, что успокоило тревоги по поводу вероятной рецессии в экономике страны, пишет «Trading Economics». Также они подтвердили уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки уже в следующем месяце. Это может способствовать повышению спроса на топливо.

Курс доллара США незначительно дешевеет к евро и фунту, растёт в паре с японской иеной.

Основное внимание трейдеров на этой неделе сосредоточены на данных об инфляции в США, которые будут опубликованы в среду. Потребительские цены в июле выросли на 0,2% за месяц и на 2,9% за год, прогнозируют в среднем опрошенные «Trading Economics» аналитики. В июне первый показатель снизился на 0,1%, второй - повысился на 3%. Базовая инфляция, как ожидается, замедлилась до 3,2% в годовом выражении с 3,3% в июне.

Опубликованные на прошлой неделе в США статданные оказались лучше прогнозов, что успокоило тревоги по поводу вероятной рецессии в экономике страны. Также они подтвердили уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки уже в следующем месяце.

По состоянию на 9.41 мск евро увеличился к доллару на 0,05% - до $1,0922 по сравнению с $1,0917 по итогам прошлой сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,89/90,95 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний курс покупки вырос на 111 копеек, средний курс продажи вырос на 165 копеек. Лучшие курсы покупки составили 88,5-88,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 89-89,1 рубля за доллар.