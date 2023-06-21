Цены на нефть эталонных марок повышаются, стоимость доллара к евро меняется слабо

Цены на нефть эталонных марок повышаются утром в среду после снижения по итогам двух предыдущих дней.

Как пишет finmarket.ru, аналитики ждут выступлений главы Федеральной резервной системы в Палате представителей в среду и в Сенате в четверг. «Мы ожидаем, что председатель ФРС Джером Пауэлл представит Конгрессу «ястребиные» данные, отражающие средний прогноз Федрезерва относительно более высоких процентных ставок в следующие несколько месяцы и более устойчивой инфляции в ближайшем будущем», - отмечают эксперты «ANZ Research».

Кроме того, рынок ждёт данных об изменении запасов топлива в США. По прогнозам, резервы нефти снизились на прошлой неделе, и, если ожидания оправдаются, это может оказать поддержку ценам, отмечают эксперты.

Американский институт нефти (API) опубликует еженедельные данные об изменении резервов нефти, бензина и дистиллятов в США позднее в среду. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. В четверг министерство энергетики США обнародует официальные показатели.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабыми изменениями. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 84,74 рубля (-4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает торговаться вблизи вчерашнее закрытия, евро незначительно дорожает. Рубль находится в боковом диапазоне в ожидании новых стимулов к движению.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 84,7814 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар почти не изменился (-0,36 копейки). Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 28,22 копейки и составил 92,5872 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 54,78 копейки, евро - на 51,27 копейки.

Стоимость доллара к евро слабо меняется в среду утром, следует из данных торгов. Рынки ожидают, что глава Федрезерва может дать подсказки о дальнейшей монетарной политике регулятора.