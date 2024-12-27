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Мурманская область. Арктика (16+)27.12.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок практически не меняются, средний курс покупки доллара вырос

Цены на нефть эталонных марок практически не меняются утром в пятницу. Рынок ждёт официальных данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в пятницу в 21.00 мск.

Как сообщает finmarket.ru, их публикация отчета была перенесена на два дня из-за рождественских праздников. Опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем прогнозируют, что отчёт Минэнерго укажет на снижение запасов нефти на 2 млн баррелей.

Ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей.

Курс доллара США слабо поднимается в паре с евро, стабилен к фунту стерлингов и умеренно дешевеет к японской иене утром в пятницу.

Трейдеры оценивают статданные из Китая, Японии и США, а также продолжают строить прогнозы относительно траектории ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Накануне стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе сократилось на 1 тыс. - до минимальных за месяц 219 тысяч. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 223 тысяч.

Рынок сейчас ожидает, что ФРС снизит ставки всего на 35 базисных пунктов в 2025 году - то есть меньше, чем предусматривает медианный прогноз руководителей Федрезерва. По мнению участников рынка и аналитиков, действия Дональда Трампа после вступления в должность президента США приведут к ускорению инфляции и экономического роста, снизив потребность в смягчении денежно-кредитной политики.

Евро по данным на 9.10 мск стоит $1,0410 по сравнению с $1,0425 на закрытие торгов в четверг, евро теряет около 0,1%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 98,41/104,11 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 77 копеек, средний курс продажи вырос на 28 копеек. Лучшие курсы покупки составили 102,4-102,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 101,75-101,85 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в пятницу, рубль корректируется вниз после роста в предыдущие несколько сессий. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,457 рубля (+5,7 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,46 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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