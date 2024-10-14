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Мурманская область. Арктика (16+)14.10.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок продолжают дешеветь, курс американского доллара укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть эталонных марок продолжают дешеветь на опасениях сокращения спроса на топливо со стороны Китая.

Как пишет finmarket.ru, власти Китая на прошлой неделе так и не объявили долгожданные новые меры для стимулирования экономического роста в стране, отмечает «MarketWatch». Кроме того, эксперты ждут, что страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу.

«У нефти была нестабильная торговая неделя с геополитическими заголовками», которые были сюрпризами для трейдеров, заявила старший энергетический трейдер «CIBC Private Wealth US» Ребекка Бабин. Эти колебания рынка «подчеркивают, как быстро могут меняться настроения, а также общее отсутствие уверенности в ралли на геополитической обстановке, если фундаментальный фон остается слабым», полагает она.

Курс американского доллара укрепляется к основным мировым валютам на ожиданиях, что Федеральная резервная система не пойдёт на резкое понижение процентных ставок на оставшихся в этом году двух заседаниях, пишет «Trading Economics». В сентябре Федрезерв опустил ставку сразу на 50 базисных пунктов.

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, сейчас трейдеры оценивают вероятность её снижения в ноябре на 25 б.п. примерно в 87%.

На этой неделе будут опубликованы данные о розничных продажах и промышленном производстве в США в сентябре, которые могут оказать влияние на решение ФРС и ожидания аналитиков относительно ставки.

Рассчитываемый биржей ICE индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,1% относительно уровня на закрытие предыдущих торгов - до 103 пунктов. Это максимальный уровень за два месяца. Более широкий индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют, поднялся на 0,08%.

По состоянию на 9.25 мск за евро давали $1,0930 по сравнению с $1,0937 по итогам прошлой сессии. 

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,63/97,7 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 97 копеек, средний курс продажи упал на 81 копейку. Лучшие курсы покупки составили 95,1-95 рублей за доллар, лучшие курсы продажи 96,2-96,3 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в понедельник, рубль дешевеет на фоне негативной динамики на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5255 рубля (+5,65 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,03 копейки выше уровня действующего официального курса.

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