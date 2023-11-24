Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться, курс доллара США снижается к основным мировым валютам

Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться в ходе торгов в пятницу.

Как пишет finmarket.ru, перенос встречи министров ОПЕК+ привнёс некоторую нервозность на рынок. Тем не менее, эксперты полагают, что перенос не скажется на результатах встречи, пишет «MarketWatch». Аналитики «Citi» ожидают, что Саудовская Аравия продлит добровольное ограничение производства на 1 млн б/с на первый квартал 2024 года, а остальные страны в целом пообещают придерживаться установленных квот до конца года.

Эксперты «UBS» также прогнозируют, что картель достигнет соглашения об ограничениях на добычу. При этом они ожидают сохранения волатильности цен на нефть в ближайшем будущем.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги небольшим ростом, рубль был стабилен в условиях отсутствия заметных драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,5175 рубля (+11,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 39,69 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжал дорожать, курс евро также повышался.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 88,6634 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подорожал на 26,34 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 14,98 копейки и составил 96,7198 рубля.

К официальному курсу американская валюта прибавила 54,28 копейки, евро - 49,25 копейки.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США снижается к основным мировым валютам. Поддержку британской нацвалюте и евро продолжают оказывать хорошие статданные, опубликованные днём ранее.