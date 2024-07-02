Цены на нефть эталонных марок продолжают расти, доллар США умеренно дорожает к основным валютам

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти утром во вторник после обновления максимумов с конца апреля накануне.

Как сообщает finmarket.ru, трейдеры «спешат нарастить позиции до широко ожидающегося дефицита во втором полугодии», заявил «MarketWatch» управляющий директор «Velandera Energy Partners» Маниш Радж.

«Слухи о слабом спросе давили на цены, но от летней жары эти опасения испарились, - сказал он. - Автомобильные поездки и грузоперевозки, бронирования авиабилетов - всё это демонстрирует хорошую динамику, причём не только в США, но и во всем мире».

Также росту котировок накануне способствовали опасения расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Израиль примет меры для того, чтобы остановить удары ливанского движения «Хезболла», если этого не сделает сам Бейрут, заявил в понедельник министр военного кабинета Израиля Бени Ганц.

Доллар США умеренно дорожает к основным валютам утром во вторник.

Поддержку американской валюте оказывает рост доходностей «US Treasuries» до максимумов за 3-4,5 недели накануне на ожиданиях сохранения дефицита бюджета США после президентских выборов в ноябре и структурного роста инфляции.

Доходность двухлетних бумаг повысилась на 5,2 базисного пункта (б.п.) - до наивысших с 11 июня 4,77%, 10-летних - на 13,6 б.п., до 4,478%, 30-летних - на 14 б.п., до 4,642%. В двух последних случаях показатели обновили максимумы с 31 мая.

Во вторник участники рынков ожидают выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и его коллеги из Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Также в 12.00 мск станут известны предварительные данные об июньской динамике потребительских цен в еврозоне.

По данным на 9.13 мск евро к доллару снизился на 0,08% и торгуется на уровне $1,0731 по сравнению с $1,0740 на закрытие сессии в понедельник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,12/90,24 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 88 копеек, средний курс продажи упал на 44 копейки.

Лучшие курсы покупки составили 87,8-87,7 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 89,5-89,6 рубля за доллар.