Цены на нефть эталонных марок продолжают слабо снижаться, доллар США слабо дорожает относительно основных мировых валют

Цены на нефть эталонных марок продолжают слабо снижаться в ходе торгов в среду после того, как днём ранее они резко упали до минимальных значений с 21 июля.

Как пишет finmarket.ru, министерство энергетики США во вторник ухудшило прогноз стоимости Brent на текущий год до $83,99 за баррель с $84,09 за баррель, на 2024 год - до $93,24 за баррель с $94,91 за баррель. Оценка для WTI на следующий год ухудшена на 1,8% по сравнению с октябрьским прогнозом - до $89,24 за баррель.

Среди факторов, оказывающих давление на нефтяные котировки, ведомство отмечает снижение мировых запасов, риски перебоев поставок, а также влияние добровольных сокращений добычи рядом стран ОПЕК+.

По данным Московской биржи, доллар США слабо менялся утром в среду, рубль не проявляет заметной динамики под влиянием противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,33 рубля (+6,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 9,01 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар немного усилил рост, евро также слабо дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,3511 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подрос на 9,11 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 3,69 копейки и составил 98,7144 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 6,4 копейки, евро опустился на 7,19 копейки.

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо дорожает относительно основных мировых валют. Трейдеры ждут выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которое может дать намеки на дальнейшие действия американского ЦБ, пишет «Trading Economics».