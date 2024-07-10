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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться, доллар США умеренно дорожает к иене и незначительно снижается к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться сегодня утром. Трейдеры оценивают последствия обрушившегося в понедельник на побережье Техаса урагана «Берил», а также прогнозы спроса и неофициальные данные о нефтяных резервах США.

Как сообщает finmarket.ru, пока влияние урагана «Берил» на спотовые рынки нефти и газа «кажется ограниченным, и, что критически важно, вскоре ожидается полное восстановление операций, в связи с чем существенного влияния на финансовые рынки энергоносителей не ожидается», приводит «MarketWatch» мнение соредактора «Sevens Report Research» Тайлера Ричи. По его словам, заранее приостановившие работу НПЗ либо уже запущены вновь, либо запускаются, а движение по Хьюстонскому судоходному каналу должно полностью восстановиться в среду. «Берил» лишил электричества миллионы человек и привёл к отмене около 1,7 тысячи авиарейсов, пишет «MW».

Между тем Минэнерго США накануне понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 70 тысяч баррелей в сутки (б/с), до 102,91 млн б/с.

При этом прогноз цены на Brent на этот год повышен до $86,37/барр. с $84,15/барр., по данным ежемесячного отчёта управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 1,9 млн баррелей. Официальные данные о резервах будут опубликованы в 17.30 мск среды.

Доллар США умеренно дорожает к иене и незначительно снижается к евро и фунту стерлингов утром в среду, рынок оценивает заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Пауэлл во вторник сказал, что для снижения процентных ставок требуется больше благоприятных данных о динамике инфляции. Федрезерв и ранее заявлял, что снижение ставок не будет целесообразным до тех пор, пока он не обретет большей уверенности в замедлении инфляции.

«Поступившие данные за первый квартал не способствуют такому росту уверенности, - отметил Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчётом о денежно-кредитной политике. - Однако последние данные об инфляции показали некоторый умеренный прогресс, и дальнейшие благоприятные данные укрепили бы нашу уверенность в том, что она стабильно движется к [целевым] 2%».

В среду ожидается его выступление в Палате представителей.

Рынок также ждёт статданных о динамике потребительских цен в Штатах за июнь, которые будут обнародованы в четверг. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит «Trading Economics», предполагает замедление инфляции в США до 3,1% в годовом выражении с майских 3,3%. Американский центробанк снизит ставки в сентябре с вероятностью 73,3%, полагают трейдеры по данным «CME FedWatch».

По состоянию на 9.22 мск евро вырос к доллару на 0,06% и торгуется на уровне $1,0819 по сравнению с $1,0813 на закрытие сессии во вторник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,89/90,58 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 54 копейки, средний курс продажи упал на 41 копейку.

Лучшие курсы покупки составили 88,6-88,5 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 89,8-89,9 рубля за доллар.

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