Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться, курс доллара США умеренно опускается относительно евро и фунта стерлингов

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться утром в четверг после заметного падения по итогам прошлой сессии, несмотря на данные о резком сокращении запасов в США.

Как пишет finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,47 млн баррелей - до 413,04 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики. Товарные запасы бензина снизились на 1,54 млн баррелей и составили 220,08 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,23 млн баррелей, до 122,92 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,43 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 200 тысяч баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,19 млн баррелей.

Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 116 тысяч баррелей после снижения на 1,979 млн баррелей неделей ранее.

Импорт нефти в Соединенные Штаты вырос на 826 тысяч баррелей после сокращения на 1,829 млн баррелей за предшествующую неделю.

Давление на котировки оказывают новости о согласовании властями западной и восточной частей Ливии порядка назначения главы Центробанка, что может смягчить кризис в области нефтяных доходов и способствовать восстановлению экспорта, пишет «Trading Economics».

Кроме того, угрожающий американскому побережью Мексиканского залива ураган двинулся в сторону Флориды от нефтегазовых регионов - Техаса, Луизианы и Миссисипи.

Курс доллара США умеренно опускается относительно евро и фунта стерлингов, стабилен к иене. В четверг трейдеры ждут публикации окончательных данных о динамике ВВП США за второй квартал, в пятницу - отчёта о доходах и расходах американцев за август.

Члены руководства Банка Японии на сентябрьском заседании призывали к бдительности в отношении повышательных рисков для инфляции, но опасались сформировать слишком высокие ожидания у рынка насчёт дальнейшего повышения процентных ставок, говорится в опубликованном в четверг протоколе состоявшегося на прошлой неделе мероприятия, по итогам которого ключевая ставка осталась на уровне 0,25% годовых.

По состоянию на 9.37 мск евро вырос к доллару на 0,16% и торгуется на уровне $1,1151 по сравнению с $1,1133 на закрытие предыдущей сессии. Накануне стоимость европейской валюты достигала максимальных с июля прошлого года $1,12.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,85/92,96 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 10 копеек, средний курс продажи упал на 92 копейки. Лучшие курсы покупки составили 91,6-91,5 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 92,6-92,7 рубля за доллар.

Китайский юань немного понижается на Московской бирже утром в четверг. Рубль подрастает при подготовке компаний-экспортёров к единому дню уплаты налогов, который в этом месяце приходится на понедельник, 30 сентября. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,13 рубля (-2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,61 копейки выше уровня действующего официального курса.