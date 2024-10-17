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Мурманская область. Арктика (16+)17.10.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок растут, курс американского доллара слабо меняется к основным мировым валютам

Цены на нефть эталонных марок растут в четверг после снижения по итогам четырех сессий подряд, что обусловлено, в частности, неожиданным сокращением запасов топлива в США на прошлой неделе.

Как пишет finmarket.ru, по оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1,6 млн баррелей. При этом аналитики в среднем прогнозировали прирост на 2,3 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

Запасы бензина в стране, по данным API, снизились за неделю на 5,9 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 2,7 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерство энергетики опубликует позднее в четверг.

Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке также продолжает оказывать повышательное давление на нефтяной рынок, отмечают эксперты.

Курс американского доллара слабо меняется к основным мировым валютам. Доллар слабо растёт к евро и фунту стерлингов, стабилен к иене. Внимание участников торгов сосредоточено на заседании Европейского центрального банка, которое состоится позднее в четверг.

Большинство аналитиков прогнозирует, что ЕЦБ понизит все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов на фоне замедления инфляции и экономического роста еврозоны.

Кроме того, в четверг будут опубликованы данные об изменении розничных продаж и промышленного производства в США в сентябре, которые позволят оценить текущее состояние экономики страны.

По состоянию на 9.34 мск евро снизился к доллару на 0,07% - до $1,0854 по сравнению с $1,0861 по итогам прошлой сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,53/98,6 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 70 копеек, средний курс продажи упал на 9 копеек. Лучшие курсы покупки составили 96,5-96,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 97,51-97,61 рубля за доллар.

Китайский юань умеренно укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль дешевеет на фоне перешедшей к снижению нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,557 рубля (+2,7 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,47 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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