Цены на нефть эталонных марок растут, курс американской валюты подорожал

Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник. Несмотря на незначительную корректировку вниз на торгах в пятницу, по итогам всей прошедшей недели сырьё подорожало примерно на 4%, по данным «Dow Jones Market Data».

«Самая бурная часть ралли ещё впереди», - полагает старший рыночный аналитик «FxPro» Алекс Купцикевич, которого цитирует «MarketWatch».

Как пишет finmarket.ru, повышательное влияние на рынок оказала, в том числе, новость о сокращении запасов нефти в США впервые за семь недель.

Также факторами, способствующими росту котировок, являются сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, атаки украинских дронов на российские НПЗ и продление ограничений на добычу странами ОПЕК+, отмечают эксперты.

Кроме того, Международное энергетическое агентство повысило прогноз спроса в 2024 году на 200 тысяч баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с. В результате МЭА теперь ожидает, что глобальный рынок в этом году ждёт дефицит в размере около 300 тысяч б/с вместо ожидавшегося ранее небольшого профицита, если ограничения ОПЕК+ сохранятся.

По данным Московской биржи, доллар США снижался утром в понедельник. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 92,54 рубля (-36,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 66,75 копейки выше уровня действующего официального курса.

Через час торгов доллар отыграл снижение и вышел в «плюс», евро также растёт.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 93,0932 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар вырос на 19,07 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 6,45 копейки и составил 101,2845 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 1,2 рубля, евро подешевел на 1,3 рубля.