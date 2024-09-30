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Мурманская область. Арктика (16+)30.09.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок растут, курс доллара США дешевеет в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной

Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник после существенного снижения по итогам прошлой недели, вызванного опасениями увеличения мировых поставок топлива.

«Начало войны за долю рынка для Саудовской Аравии сейчас будет равносильно отказу доигрывать победный матч. Это просто бессмысленно, - отметил старший рыночный аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн. - Да, в декабре ожидается рост добычи, но с учётом того, что страны ОПЕК, ранее не полностью выполнявшие обязательства по сокращению производства, будут компенсировать это, увеличение добычи станет лишь отражением сезонного увеличения спроса на нефть и не приведёт к значительному росту мировых запасов».

Как пишет finmarket.ru, участники рынка также следят за событиями на Ближнем Востоке. Израиль утром в понедельник впервые за почти год конфликта нанёс авиаудар по центру Бейрута, сообщает агентство «Associated Press.» Национальная телерадиовещательная сеть Ливана заявила, что удар был нанесён израильским беспилотником. В результате израильских авиаударов по ливанской территории в воскресенье погибли по меньшей мере 105 человек, сообщило министерство здравоохранения Ливана.

Курс доллара США дешевеет в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной утром в понедельник.

В понедельник участники рынка оценивают статданные из Японии и Китая, а также ждут предварительных данных по сентябрьской инфляции в Германии и Италии. Предварительный показатель по еврозоне в целом будет обнародован во вторник.

Розничные продажи в Японии в августе увеличились на 2,8% в годовом выражении после роста на пересмотренные 2,7% в июле. Консенсус-прогноз аналитиков, представленный «Trading Economics», предусматривал подъём на 2,3%. Повышение розничных продаж в Японии отмечено по итогам 29-го месяца подряд.

В то же время объём промпроизводства в стране в прошлом месяце сократился на 3,3% относительно предыдущего месяца (ожидался спад на 0,9%) и на 4,9% в годовом выражении, согласно предварительным данным.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в сентябре вырос до максимальных за пять месяцев 49,8 пункта по сравнению с минимальными за полгода 49,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта, по данным «Trading Economics».

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор находится ниже данного уровня пятый месяц подряд.

По состоянию на 9.01 мск евро подрос к доллару на 0,05% и торгуется на уровне $1,1168 по сравнению с $1,1162 на закрытие сессии в прошлую пятницу.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,45/95,14 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 57 копеек, средний курс продажи тоже вырос на 57 копеек. Лучшие курсы покупки составили 92,3-92,2 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 92,6-92,7 рубля за доллар.

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