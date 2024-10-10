Цены на нефть эталонных марок растут, курс доллара США слабо дешевеет

Цены на нефть эталонных марок растут утром в четверг, более чем компенсировав умеренное снижение по итогам предыдущей сессии, вызванное данными о росте запасов нефти в Соединенных Штатах.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,81 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали более умеренного роста, на 1,6 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 6,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3,12 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение резервов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,75 млн баррелей.

Как сообщает finmarket.ru, также инвесторы следят за ураганом «Милтон», который достиг западного побережья штата Флорида со скоростью ветра свыше 200 км/ч. Ураган принёс штормовые волны на большую часть побережья Мексиканского залива, включая такие густонаселенные районы как Тампа, Сарасота и Форт-Майерс.

Власти Флориды объявили режим ЧС, отменены занятия в учебных заведениях, ряд школ переоборудован во временные укрытия. В штате эвакуированы около 6 млн человек. В аэропортах Флориды во вторник отменили более 700 рейсов, в среду - около 1,5 тысячи.

Несмотря на свою разрушительную силу, ураган «Милтон», скорее всего, не окажет существенного влияния на добычу нефти в Мексиканском заливе, отметил редактор «Sevens Report Research» Тайлер Ричи. «Скорее всего, он вызовет пониженный потребительский спрос, поскольку жители Флориды сидят в убежищах и вряд ли будут ездить на работу или в школу до конца недели, а может и дольше», - добавил эксперт.

Курс доллара США слабо дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене. Трейдеры ждут публикации данных об американской инфляции и оценивают протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Руководство Федрезерва не планирует торопиться со снижением процентной ставки, следует из протокола сентябрьского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). По его итогам диапазон ставки был сокращен сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,75-5% годовых.

Некоторые руководители ФРС поддержали такой шаг на фоне последних данных об инфляции, которые убедили их, что темпы роста потребительских цен приближаются к целевому показателю в 2%. Между тем другие члены руководства ЦБ предпочли бы снижать ставку более постепенно.

Тем временем Минтруда США в четверг обнародует данные о динамике потребительских цен (индекс CPI) в сентябре. Опрошенные «Trading Economics» прогнозируют, что инфляция в Штатах замедлилась до 2,3% с августовских 2,5%. Если прогноз сбудется, рост цен будет минимальным с февраля 2021 года.

По состоянию на 9.30 мск евро подрос к доллару на 0,03% и торгуется на уровне $1,0942 по сравнению с $1,0939 на закрытие сессии в среду.

А вот реальный эффективный курс рубля, по предварительной оценке, в сентябре 2024 года снизился на 1,7% относительно августа, говорится в комментарии ЦБ РФ. Этот показатель сейчас находится чуть ниже своего медианного значения последних лет (-2% к медиане с января 2015 года по сентябрь 2024 года), отмечает Банк России.

Ранее сообщалось, что реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в августе 2024 года снизился на 1,7% по отношению к июлю. В январе-августе 2024 года реальный эффективный курс рубля вырос на 7,9%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара сегодня составил 93,61/99,69 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 62 копейки, средний курс продажи вырос на 67 копеек. Лучшие курсы покупки составили 96,9-96,8 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 97-97,1 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль продолжает дешеветь после снижения накануне. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,6965 рубля (+1,9 копеек к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,96 копейки выше уровня действующего официального курса.