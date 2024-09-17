Цены на нефть эталонных марок растут, курс доллара США слабо меняется по отношению к основным мировым валютам

Цены на нефть эталонных марок растут вторые торги подряд на опасениях относительно возможного сокращения поставок, пишет «Trading Economics».

«Рекомендуется проявлять осторожность и избирательность в позиционировании на этой неделе, поскольку волатильность, вероятно, усилится» на нефтяном рынке, прогнозируют аналитики «Blue Line Futures». «Мы ожидаем неспокойную неделю на рынках нефти», поскольку трейдеры будут следить за заседания центральных банков США, Бразилии, Великобритании, Японии и Китая, заявили они.

Как отмечает finmarket.ru, цены на нефть продолжают рост, поскольку «тревога по поводу поставок, связанная с рядом более длительных, чем ожидалось, перебоев в добыче» в Персидском заливе помогли компенсировать нарастающие опасения относительно вероятного сокращения спроса в Китае после разочаровывающих данных по экономике страны», - полагает редактор «Sevens Report Research» Тайлер Ричи, которого цитирует «MarketWatch».

Прошедший по Мексиканскому заливу ураган «Франсин» привел к тому, что более 12% нефтедобывающих и 16% газодобывающих мощностей в данном регионе по-прежнему не работали в понедельник, хотя добыча постепенно восстанавливается.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется по отношению к основным мировым валютам.

Трейдеры ждут итогов очередного заседания Федеральной резервной системы. Аналитики уверены, что американский ЦБ понизит базовую процентную ставку, однако величина снижения остаётся под вопросом.

Исходя из котировок фьючерсов на уровень ставки, вероятность её уменьшения Федрезервом сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) оценивается рынком в 67% по сравнению с 25% месяц назад, по данным «CME FedWatch».

По состоянию на 9.28 мск за евро давали $1,1129 по сравнению с $1,1133 по итогам прошлой сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,58/92,38 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 22 копейки, средний курс продажи упал на 142 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,7-90,6 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 91,9-92 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром во вторник; рубль дешевеет, несмотря на позитивную динамику котировок нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,939 рубля (+1,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 16,28 копейки выше уровня действующего официального курса.