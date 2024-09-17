Пункты витаминизации вернулись к прежнему графику работыЗаконопроект, разрешающий работу в выходные подросткам, Госдума может рассмотреть в первом чтении в сентябре
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.09.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок растут, курс доллара США слабо меняется по отношению к основным мировым валютам

Цены на нефть эталонных марок растут вторые торги подряд на опасениях относительно возможного сокращения поставок, пишет «Trading Economics».

«Рекомендуется проявлять осторожность и избирательность в позиционировании на этой неделе, поскольку волатильность, вероятно, усилится» на нефтяном рынке, прогнозируют аналитики «Blue Line Futures». «Мы ожидаем неспокойную неделю на рынках нефти», поскольку трейдеры будут следить за заседания центральных банков США, Бразилии, Великобритании, Японии и Китая, заявили они.

Как отмечает finmarket.ru, цены на нефть продолжают рост, поскольку «тревога по поводу поставок, связанная с рядом более длительных, чем ожидалось, перебоев в добыче» в Персидском заливе помогли компенсировать нарастающие опасения относительно вероятного сокращения спроса в Китае после разочаровывающих данных по экономике страны», - полагает редактор «Sevens Report Research» Тайлер Ричи, которого цитирует «MarketWatch».

Прошедший по Мексиканскому заливу ураган «Франсин» привел к тому, что более 12% нефтедобывающих и 16% газодобывающих мощностей в данном регионе по-прежнему не работали в понедельник, хотя добыча постепенно восстанавливается.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется по отношению к основным мировым валютам.

Трейдеры ждут итогов очередного заседания Федеральной резервной системы. Аналитики уверены, что американский ЦБ понизит базовую процентную ставку, однако величина снижения остаётся под вопросом.

Исходя из котировок фьючерсов на уровень ставки, вероятность её уменьшения Федрезервом сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) оценивается рынком в 67% по сравнению с 25% месяц назад, по данным «CME FedWatch».

По состоянию на 9.28 мск за евро давали $1,1129 по сравнению с $1,1133 по итогам прошлой сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,58/92,38 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 22 копейки, средний курс продажи упал на 142 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,7-90,6 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 91,9-92 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром во вторник; рубль дешевеет, несмотря на позитивную динамику котировок нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,939 рубля (+1,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 16,28 копейки выше уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Николай
16.09.24 16:08
Качану Н.Н. 16.09.2024 г. вынесли приговор, расскажите про это.
Комментарий к новости:В районном суде Мурманска продолжается рассмотрение дела банды Николая Качана
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
-Правовая консультация (18+)Единый налоговый счёт поможет гражданину вовремя уплатить налоги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Сторона хоккейная: Ставропольский Край». Документальный фильм (6+)15:20«Сторона хоккейная: Чеченская Республика». Документальный фильм (6+)
-PRO Деньги (16+)В каких регионах выгоднее работать руками: рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами для «синих» воротничков-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок растут, курс доллара США слабо меняется по отношению к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)АО «Мурманэнергосбыт» исполнилось 15 лет-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законопроект, разрешающий работу в выходные подросткам, Госдума может рассмотреть в первом чтении в сентябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика