Цены на нефть эталонных марок растут, рубль стабилен к бивалютной корзине

Цены на нефть эталонных марок растут сегодня, инвесторы оценивают данные об инфляции в США и ждут еженедельного отчета о запасах топлива в стране.

Как пишет finmarket.ru, темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Штатах в октябре сократились до 3,2% в годовом выражении с 3,7% в сентябре, сообщило министерство труда. Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая динамику цен на продукты питания и энергоносители, замедлилась до 4% с 4,1% месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных «Trading Economics», предусматривал ослабление инфляции до 3,3% и сохранение темпов роста индекса CPI Core на уровне 4,1%.

Данные о динамике инфляции внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Между тем накануне Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2023 году на 113 тысяч баррелей в сутки (б/с) - до 2,367 млн б/с. Таким образом, организация ожидает, что мировой спрос в текущем году составит 101,96 млн б/с.

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах выросли на 1,34 млн баррелей. Неделей ранее резервы подскочили на 11,9 млн баррелей.

Официальные данные минэнерго будут опубликованы в 17.30 мск в среду, причём сразу за две недели. Опрошенные «Trading Economics» аналитики прогнозируют, что они укажут на рост запасов нефти на 1,8 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,39 рубля (-20,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает дешеветь, тем временем евро растёт.

Рубль стабилен к бивалютной корзине.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,3569 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар снизился на 24,31 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 18,62 копейки и составил 98,3112 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 90,01 копейки, евро - на 53,31 копейки.

Доллар слабо укрепляется к основным мировым валютам после резкого снижения накануне на данных о замедлении инфляции в США.