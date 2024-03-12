Цены на нефть эталонных марок растут слабо, рубль не менялся в ожидании новых сигналов к движению

Цены на нефть эталонных марок слабо растут утром во вторник, предыдущую сессию котировки завершили практически без изменений.

Как пишет finmarket.ru, участники рынка ждут выхода данных об инфляции в США во вторник, а также публикации ежемесячных отчётов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Кроме того, трейдеры следят за соблюдением странами ОПЕК+ добровольно взятых на себя обязательств по сокращению поставок, а также за уровнем добычи в США, который с конца января держится у рекордных отметок.

По данным Московской биржи, доллар был стабилен на старте торгов во вторник. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,65 рубля (+2,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,48 копейки выше уровня действующего официального курса.

Рубль не менялся в ожидании новых сигналов к движению с учётом неопределенности на мировых рынках капитала.

Через час торгов темпы роста доллара и евро оставались незначительными.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,6496 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар увеличился на 2,21 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 3,38 копейки и составил 99,0838 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 2,44 копейки, евро подешевел на 4,79 копейки.